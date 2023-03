Basket e ping-pong: è la Festa di primavera

Domani, in occasione della Festa di Primavera, organizzata alle Scuole Malpighi di Cento con la collaborazione di Associazione Amici della scuola Elisabetta Renzi, andrà in scena alle 15.30 la prima edizione di Malpiathlon, il torneo a coppie di ping-pong biliardino e basket tiro. Durante questo importante momento di condivisione sportiva i giocatori della Benedetto XIV Giovanni Tomassini, Yankiel Moreno e Federico Zampini che saranno presenti come special guest per condividere con i ragazzi questo pomeriggio all’insegna dello sport. La Benedetto XIV sostiene da sempre molti progetti che abbracciano l’idea della condivisione sportiva e dell’inclusione giovanile e questo è certamente un altro bel modo di dimostare concretamente il legame con il territorio e i valori sui quali si fonda la squadra.