Basket, gli avvocati ferraresi campioni d’Italia

Gli avvocati ferraresi sono campioni d’Italia di basket. Grande successo quello ottenuto nello scorso weekend a Novara per la prima edizione del ’Campionato forense italiano’, kermesse che ha visto in scena vari sport, dal calcio al padel (terza la coppia ferrarese Savino-Bordonaro), dal beach volley al tennis (terzo Monaldi). Battendo prima Novara in semifinale e Torino in finale (37-66), le toghe estensi si sono aggiudicate il trofeo. Sugli scudi Roncarati e Bolognesi. Nella foto, da sinistra: Luca Roncarati (fuori quota), Michele Ciaccia, Simone Bianchi, Federico Bolognesi, Giacomo Forlani, Federico Merlo, Filippo del Torto.