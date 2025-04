Basket nel nome di Righi e Perini. Due appuntamenti per i ragazzi

Due appuntamenti dedicati alla palla a spicchi giovanile, targati Vis 2008 Ferrara e Vis Rosa, saranno protagonisti negli impianti sportivi di Comacchio, Lagosanto e Ostellato. Dopo il successo dello scorso anno, dal 25 al 27 aprile si terrà il torneo di minibasket Secondo Memorial Rodolfo Perini che vedrà impegnate 28 squadre per un totale 420 giovani atleti delle categorie Esordienti maschile 2013-2014, Esordienti femminile 2013-2014-2015, Aquilotti Big 2014-2015 e Aquilotti Small 2015-2015. Un evento intitolato all’indimenticato Perini, che ha dedicato la propria vita allo sport e alla crescita di tanti ragazzi.

Il secondo appuntamento, invece, sarà dall’1 al 4 maggio, quando scenderanno sul parquet 250 giovani delle categorie Under 13 e Under 14, maschili e femminili per la prima edizione del Torneo Salvi, in memoria di Lorenzo Righi.

Gli eventi sono stati presentati ieri a palazzo Bellini dal presidente di Vis 2008 Filippo Bertelli, affiancato dal delegato provinciale Fip Giorgio Bianchi, dagli assessori Emanuele Mari (Comacchio), Andrea Zappaterra (Ostellato), dal titolare dell’Holiday Village Florenz Gianfranco Vitali, dal direttore dello Spina Family Camping Village – Club del Sole Bruno Di Giacomo e da Paola Perini, figlia di Rodolfo Perini. "Nella prima edizione del torneo dello scorso anno – ha spiegato Bertelli – abbiamo avuto riscontri positivi, è stata una bellissima manifestazione, e abbiamo deciso di raddoppiare con due tornei di minibasket: un’occasione per i più giovani di apprendere valori come il rispetto, la collaborazione e determinazione".

Inoltre, i giovani atleti assieme alle loro famiglie potranno effettuare attività sul territorio, come escursioni nelle Valli di Comacchio o albering allo Spina Camping Village. Giorgio Bianchi ha espresso grande emozione nel ricordare l’allenatore e amico Rodolfo Perini ed evidenziato l’importanza dei tornei giovanili per la crescita del movimento cestistico. Non solo, "eventi come questi – ha sottolineato Andrea Zappaterra – contribuiscono all’educazione, all’integrazione, all’amicizia tra i ragazzi, nonché allo sviluppo turistico".

Come riferito dall’assessore Mari, l’amministrazione comunale di Comacchio ha deciso di investire sullo sport, "sostenendo diverse iniziative sul territorio e introducendo nuovi eventi sportivi. E ad oggi il bilancio è più che positivo, con numeri importantissimi". Bruno Di Giacomo ha ringraziato per il coinvolgimento nell’evento, così come Gianfranco Vitali, che ha rimarcato l’importanza sotto il profilo turistico delle due manifestazioni, "che porteranno sul territorio oltre seimila presenze. E con eventi come questi che si può allungare la stagione turistica".

Paola Perini ha portato il saluto della madre Franca e del fratello Luca, ricordando il padre "di cui tante persone custodiscono un proprio ricordo" e rimarcato l’importanza delle manifestazioni dedicate a bambini e famiglie. Tra le novità di quest’anno il premio fair play, offerto da Txt, con in palio una borsa di studio per l’atleta più meritevole.