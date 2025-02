Basket, scontri tra tifosi. Arrestato 24enne

Storie tese mercoledì sera al termine della partita di basket tra Sella Cento e Carpegna Pesaro, che ha visto i marchigiani imporsi largamente in una Baltur Arena gremita di tifosi di ambo le parti.

Sebbene la partita, dopo due tempi equilibrati, non sia stata mai realmente in bilico, non sono mancati attimi di tensione tra i supporter di ambo le parti.

Nello specifico, alcuni elementi delle rispettive tifoserie non sono venuti a contatto fisicamente, ma in alcuni casi si è andati ben oltre le consuete scaramucce verbali.

Le due fazioni, tenute a bada dal cordone di sicurezza composto dai militari della Compagnia Carabinieri di Cento e da quelli del 4 ° Battaglione CC Veneto di Mestre, si sono rese protagoniste di un vicendevole scambio di insulti a cui ha fatto seguito un altrettanto lancio di oggetti, che è stato immediatamente sedato dai militari, che hanno disperso i facinorosi.

Tra questi è stato individuato un supporter locale, 24enne, intento a scagliare dei bastoni nei confronti dell’altra tifoseria e per il quale è stato tratto in arresto dai carabinieri della Compagnia di Cento per lancio di oggetti durante una manifestazione sportiva e per possesso di oggetti atti ad offendere in quanto, oltretutto, trovato in possesso di un coltello a serramanico, posto sotto sequestro.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria estense, il giovane, al termine delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà.

re. fe.