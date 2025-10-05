Basket senza palasport: "Non possiamo allenarci"

L’assegnazione degli spazi relativi all’utilizzo del Palazzetto dello Sport e della Palestra Fattibello per la prossima stagione, appresa direttamente dall’albo pretorio comunale ha suscitato grande amarezza nel Basket Comacchio, che lamenta l’impossibilità "di utilizzare la Palestra Fattibello, non richiesta poiché non adeguata alla pratica sportiva cestistica e non omologabile per disputare i campionati federali, tra i quali anche quelli minibasket".

In un documento l’associazione cestistica lagunare spiega che aveva chiesto di poter fruire del palazzetto per 8 ore, poi ridotte a 4 per contemplare le esigenze del volley e le proprie "consentendo in questo modo al volley di disputare tutte le partite dei loro campionati all’interno dell’impianto. La distribuzione oraria del provvedimento – prosegue il documento – produce un grave danno alla società sportiva Basket Comacchio nell’organizzazione dei corsi per la prossima stagione, minando il proseguimento dell’attività della scuola cestistica nel territorio comunale. Il provvedimento si riverbera direttamente sul numero dei tesserati societari della corrente annualità e sul numero di squadre, penalizzando, oltre ai praticanti della disciplina sportiva anche l’associazione nella futura partecipazione ai bandi comunali".

"Abbiamo cercato di conciliare le concomitanti richieste – spiega l’assessore Emanuele Mari – per soddisfare le esigenze delle due società, ma dopo vari tentativi non si è riusciti. Purtroppo le carenze di spazi sono note e stiamo cercando di candidare progetti per risolverle".

Sul tema è intervenuto anche il segretario del Pd lagunare Michele Farinelli, chiedendo "all’amministrazione di riaprire immediatamente un tavolo di confronto con le associazioni coinvolte, per trovare una soluzione che garantisca a tutti – basket e volley – condizioni eque e sostenibili".

cla. casta.