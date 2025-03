Basket, tifoso raggiunto dal Daspo

Dopo essere stato arrestato per i disordini alla Baltur Arena di Cento, un giovane tifoso è stato raggiuto anche dal Daspo.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cento hanno notificato il divieto di avvicinamento ai luoghi dove si svolgono competizioni sportive al ventiquattrenne che lo scorso 19 febbraio, al termine della partita di basket tra Sella Cento e Vl Pesaro, aveva preso parte ai tafferugli avvenuti all’esterno del palazzetto tra le opposte tifoserie. In particolare il giovane era stato sorpreso mentre lanciava oggetti verso i supporters pesaresi, venendo per tale ragione arrestato nell’immediatezza dei disordini. I carabinieri della città del Guercino hanno quindi richiesto l’emissione del provvedimento Daspo, che gli inibisce l’accesso su tutto il territorio nazionale ai luoghi dove si svolgono incontri di basket di serie A, A2, serie B e serie C, nonché selezioni di coppe nazionali ed internazionali, comprese le amichevoli.