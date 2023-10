Basket vissuto come aggregazione. Evento coi giovani al PalaFattibello

COMACCHIO

Una bellissima giornata di basket e aggregazione sociale, organizzata da Basket Comacchio A.S.D. in collaborazione con Ferrara Basket 2018, si è tenuta al PalaFattibello. Un evento che ha visto la presenza di Stefano Michelini e Riccardo Ballabio, rispettivamente direttore generale e playmaker di Ferrara Basket 2018. Michelini, allenatore di fama nazionale e grande conoscitore degli aspetti tecnici ed emozionali che circondano il campo, è anche l’opinionista ufficiale di tutte le partite di Basket in Rai. Riccardo Ballabio, classe 1998 al debutto in Serie A nel 2016 con Cantù, è stato protagonista in Serie B negli ultimi anni. Da quest’anno è in forza alla formazione ferrarese. Nel pomeriggio sono stati protagonisti i ragazzi che militano nel campionato under 15 regionale, per l’occasione allenati da coach Michelini coadiuvato da Riccardo Ballabio, autore di diverse dimostrazioni sul campo. Presente tutto lo staff tecnico di Basket Comacchio: coach Massimiliano Bacchini, Antonio Ferroni, Marco Brandani e il presidente Enrico Luciani. Dopo l’allenamento si è svolto, con la partecipazione dell’assessore allo Sport Emanuele Mari, l’incontro pubblico con bambini e ragazzi, genitori e accompagnatori in cui Michelini e Ballabio hanno coinvolto il numeroso pubblico raccontando, in un momento dedicato dal titolo ‘Basket - Splendida metafora di vita sociale’, le loro esperienze e il valore del gioco di squadra in campo e nella vita. Domenica al Palasport di Ferrara ‘Giuseppe Bondi Arena’, alle 15, i ragazzi di Comacchio disputeranno un match amichevole che precederà la partita di campionato Serie B Ferrara Basket 2018 Vs BT 1995 Pizzighettone in programma alle 18.