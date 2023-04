Bassani, a 23 anni dalla morte Il tributo della città all’Ariostea

Il 13 aprile del 2000 moriva a Roma Giorgio Bassani. Ferrara, a distanza di 23 anni, lo omaggia con una mostra in biblioteca Ariostea, che indaga il legame dello scrittore con Pasolini e Testori, e la comune influenza del loro maestro, Roberto Longhi.

Nata da un’idea di Vittorio Sgarbi e curata da Francesca Bini e Alessandro Gnocchi, la mostra-dossier ‘Arte e letteratura nel nome di Roberto Longhi. Bassani, Pasolini, Testori’ è frutto di un lavoro di ricerca d’archivio: lettere, manoscritti, fotografie, disegni e filmati d’epoca testimoniano il denso scambio tra i protagonisti della vita culturale italiana del Novecento e gettano le basi per future ricerche. "Essere ferraresi è una fortuna che trova la consapevolezza di sé in un grande personaggio che è Roberto Longhi, che inventa il Rinascimento ferrarese – dice Vittorio Sgarbi –. Insieme a Bruno Zevi, che la fa diventare la prima città moderna d’Europa (secondo la definizione di Jacob Burckhardt), c’è Bassani che riporta Ferrara al centro della letteratura italiana, come ai tempi di Ariosto. Bassani fa diventare Ferrara una capitale del cuore. ‘Il romanzo di Ferrara” è un’altra centralità della nostra città". Se Ferrara è capitale del Rinascimento, come ricorda la mostra fino al 19 giugno a Palazzo dei Diamanti, "nel Novecento – prosegue il presidente della Fondazione Ferrara Arte – ha avuto la fortuna di rialzare la testa con grandi pittori, grandi pensatori e un grande critico d’arte, appunto, Longhi, che l’ha restituita al suo Rinascimento. Il Novecento è carico di testimoni che fanno rinascere la città nella sua grandezza e sentono questo spazio come spazio metafisico".