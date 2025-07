Bassani, ’Concerto all’alba’: "Musica e natura insieme"

Domenica alle 6 il Parco Urbano ospiterà la terza edizione del Concerto all’alba, un evento suggestivo che fonde musica e natura per salutare il sorgere del sole. Protagonista di questa speciale mattinata sarà l’Orchestra città di Ferrara, che si esibirà senza direttore, sotto la guida di Anton Berovski in qualità di primo violino e maestro concertatore. Il programma prevede l’esecuzione di due capolavori di Mozart: il Divertimento n. 1 in Re maggiore K136 e la Sinfonia n. 40 K550. L’iniziativa, prodotta dalla Fondazione Teatro Comunale, rientra nelle celebrazioni per il trentennale del riconoscimento di Ferrara come Patrimonio mondiale dell’umanità Unesco.

Il concerto si inserisce inoltre nel triennio 2022/2024 di produzioni mozartiane che hanno animato il Comunale con opere come Don Giovanni, Le Nozze di Figaro e Il Flauto magico, recentemente al centro di una serata speciale a “Sinfonie in Giardino”, il 13 giugno al parco Giordano Bruno. Dopo tre anni di memorabili allestimenti operistici, Mozart tornerà dunque protagonista, chiudendo un cerchio, in uno degli eventi più attesi dell’estate ferrarese.

"L’obiettivo di portare il teatro fuori dalle sue mura e di investire su progetti tematici e sull’orchestra della città, avviato anni fa, – spiega Marco Gulinelli, assessore alla Cultura – prosegue con successo e attesa da parte dei ferraresi. Un’altra scommessa vinta è stata quella di realizzare eventi anche nella stagione estiva, fuori dalle stagioni canoniche del Teatro".

"Il concerto all’alba è uno dei momenti più simbolici della nostra stagione estiva – dichiara Carlo Bergamasco, direttore della Fondazione – È un invito a riscoprire la città attraverso l’incanto della musica e la forza rigenerante della natura, un’esperienza che emoziona e unisce la comunità in un contesto unico. Il nostro Teatro è ormai un luogo aperto che porta tante iniziative, concerti e non solo, in molti luoghi della città, e questo ne è uno degli esempi più partecipati".

L’ ingresso all’evento è libero e gratuito, con posti a sedere disponibili, per un’esperienza indimenticabile immersa nella luce dell’aurora. Per maggiori informazioni: teatrocomunaleferrara.it.