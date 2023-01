Bassani e gli Stati Uniti "Un rapporto speciale"

di Francesco Franchella Tradurre significa tradire, ma a volte è necessario. Era necessario, ad esempio, per il giovane e squattrinato Giorgio Bassani, che si faceva assegnare alcune traduzioni di importanti romanzi e racconti per fare qualche soldo in più (ma che non mancava di tradurre per alimentare la sua formazione). Diverse sono le traduzioni dal francese, ma c’è anche qualcosa dall’inglese. Nel 1945, per i tipi di Bompiani, usciva in Italia il best seller americano di James Cain, ‘Il postino suona sempre due volte’, tradotto proprio da Bassani, forse su commissione di Vittorini. Bassani e l’America. Bassani e gli Stati Uniti, nido democratico dal libero sapore, soprattutto per chi, non molto tempo prima, aveva subito l’emarginazione e la messa al bando da parte di un regime. Al 1943, infatti, risale una traduzione bassaniana di ‘Addio alle armi’, capolavoro di Ernest Hemingway, traduzione che tuttavia non vide mai la luce e che, ormai, si riteneva perduta. Questo fino a poche settimane fa, quando Valerio Cappozzo, associate professor dell’Università del Mississippi, frugando tra le carte dell’archivio degli eredi del poeta, si è imbattuto in un taccuino che conteneva la traduzione manoscritta di Bassani di ‘A Farewell to Arms’, Addio alle armi, appunto. Alcune...