Bassani e il suo amore per il Sud

"Giorgio Bassani poeta, scrittore, storico, giornalista e appassionato tennista, negli anni Settanta per oltre un decennio frequentò Sapri e il suo campo da tennis, condividendo la sua passione sportiva con i tennisti sapresi, apprezzando con il Golfo di Policastro la città di Sapri anche per la bellezza del suo paesaggio". Recita così la targa che si può trovare sul lungomare di Sapri, piccolo comune nei pressi di Salerno, al centro del Golfo di Policastro, dove il poeta ferrarese Giorgio Bassani era solito giocare a tennis durante i suoi soggiorni nella vicina Maratea. Questa targa, voluta dal Comune di Sapri, dalla Fondazione Giorgio Bassani di Ferrara e dagli Amici del Tennis di Sapri, è stata posta proprio di fianco a un campo da tennis, restaurato e inaugurato il 17 dicembre scorso, in occasione di una mattinata dedicata a Bassani. "Non possiamo che ringraziare il Comune di Sapri e gli Amici del Tennis di Sapri per questa importante iniziativa legata al nome di mio padre, Giorgio Bassani – afferma Paola Bassani, presidente della Fondazione Giorgio Bassani – in questo modo, la Fondazione e, di rimando, tutta la città di Ferrara hanno trovato un importante collegamento, utile ora e in futuro, con il Sud della Penisola. Una terra che mio padre amava e ricordava sempre con grande affetto, anche in alcune sue poesie". Durante la mattinata Giorgio Nisini, scrittore e docente dell’Università degli Studi ‘La Sapienza’ di Roma, ha tenuto una lectio magistralis su Giorgio Bassani nell’aula consiliare del Comune di Sapri con le alunne e gli alunni degli istituti superiori, dando loro una prima, generale infarinatura sulla vita e le opere del poeta. Tra le altre, si è parlato anche del rapporto di Bassani con quelle zone del Mezzogiorno, in cui "aveva trovato – spiega Paola Bassani – la Ferrara di quando era bambino: un mondo ancora preindustriale, di grande spontaneità". Nel 1967 acquistò casa a Maratea, dove trascorse tutte le estati fino al 1980. Ed è proprio a Maratea che si consumò il rapporto amoroso tra Giorgio Bassani e Anne-Marie Stehlein. "Alta e bionda e straniera e di roseo sangue tu pura fra noi due diversamente impuri italioti": così viene descritta nella poesia ‘La Porta Rosa’, fornice ritrovato nel Parco Archeologico di Velia, anch’essa vicino a Sapri e Maratea, che il poeta visitò nel 1973 insieme al soprintendente Mario Napoli e ad Anne-Marie Stelhin. Ma anche in queste situazioni, il rapporto con Ferrara non veniva meno: "Non lasciarmi solo a scavare nella mia città a resuscitare grado a grado alla luce ciò che di lei sta sepolto là sotto il duro spessore di ventimila e più giorni È là Rosa mia mia Regina che io sono giovane e bello e puro ancora là l’esclusivo padrone e signore per sempre il solo Re". Un rapporto con il Meridione che, grazie a Sapri e alla Fondazione Bassani, continua a vivere.