"Bassani ’l’americano’, una resistenza culturale"

"L’interesse di Bassani per la letteratura anglofona fa parte di una resistenza culturale alla politica nazionalista del tempo". La letteratura come lotta, ma anche come fuga. Il rapporto di Giorgio Bassani con gli Stati Uniti è da qualche anno al centro di riflessioni e studi degli esperti. Gli ultimi sono Roberta Antognini e Peter Robinson, che hanno collaborato per tradurre in inglese le poesie complete di Bassani, in un’edizione che, proprio in questi giorni, sta uscendo nelle grandi città degli Stati Uniti, grazie anche all’interesse di Agincourt Press, casa editrice newyorkese fondata da Luigi Ballerini, e al sostegno della Fondazione Giorgio Bassani. Il risultato – ‘Giorgio Bassani. The Collected Poems’ (Agincourt Press) – è una vera impresa, che conferma la presenza di Bassani nell’Olimpo della poesia mondiale e che sottolinea quanto valorizzare Bassani significhi valorizzare Ferrara e l’Italia tutta.

Antognini, Robinson, che rapporto aveva Giorgio Bassani con la lingua inglese?

Robinson: "L’interesse di Bassani per la letteratura anglofona fa parte di una resistenza culturale alla politica nazionalista del tempo, in cui la traduzione gioca un ruolo importante per molti scrittori della sua generazione, come Vittorini e Pavese".

Antognini. "Bassani leggeva perfettamente l’inglese ed era conoscitore, fra gli altri, di Dickinson, Hawthorne e James. Non è traduttore prolifico, la sua è una pratica giovanile dettata dal bisogno di guadagnarsi da vivere. Oltre a qualche poesia, traduce II postino suona sempre due volte di James Cain e Addio alle armi di Hemingway, mai pubblicato ma ora ritrovato nell’Archivio di Parigi".

Bassani si reca negli Stati Uniti più volte tra gli anni Sessanta e Settanta. C’è un influsso del modo di vivere, della cultura, della letteratura, magari della poesia stessa statunitense nei versi di Bassani?

R. "Una caratteristica insolita della sua poesia è la presenza di due fasi molto diverse. Le poesie In rima delle prime raccolte e quelle tarde di Senza a forma di epitaffio: la familiarità con la poesia Beat e la New York School è stata un aiuto per trovare un equivalente in inglese della flessibilità linguistica e culturale delle poesie tarde".

E voi avete tradotto l’intera opera poetica di Bassani?

A. "Sì, ed è stata una sfida perché non si sono potute tralasciare le poesie con maggiori difficoltà. Siamo contenti. Abbiamo una serie di competenze, conoscenze ed esperienze che ha reso la nostra collaborazione molto soddisfacente".

Quali difficoltà si presentano nel tradurre la poesia di Bassani?

R. "Come dice Calvino, tradurre è il vero modo di leggere un testo. Così il primo passo è la lettura. Con le poesie giovanili bisogna rispondere alla struttura poetica dell’originale, mentre con le successive in versi liberi, in cui c’è una sorprendente drammatizzazione della presenza dell’autore, la difficoltà consiste nel rendere la modalità del parlato a metà tra epigramma e narrazione".

Che speranze avete circa la ricezione degli americani di questa pubblicazione?

A. "La poesia ha sempre ricezione di nicchia. Nel caso di Bassani, la speranza è che, come già in altri casi, la traduzione determini una ‘riscoperta’ anche italiana delle poesie di questo narratore che è stato grande poeta, come lui stesso prediligeva definirsi".

R. "Il ruolo culturale attuale della traduzione non è molto diverso dal suo impiego nell’Italia degli anni Trenta e Quaranta. Spero che queste traduzioni contribuiscano alla comprensione e alla memoria della storia e della cultura europea nel ventesimo secolo".