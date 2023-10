Bassani, si gira ‘In gran segreto’

Sono settimane molto bassaniane, in quel di Ferrara. La notizia della traduzione delle poesie, lo spettacolo dedicato alla Lapide in via Mazzini, il convegno dell’Università di Ferrara. E proprio durante il convegno della scorsa settimana, sono state notate, lungo le vie del centro, automobili e camioncini di una troupe cinematografica. Sulla fiancata, portavano la scritta ‘Giorgio Bassani, in gran segreto’.

Ebbene, prima era un segreto, ora è ufficiale: sono arrivate in città le riprese di un nuovo film dedicato a Giorgio Bassani. Il progetto – nato dalla casa di produzione ferrarese ‘Civetta Movie’, di concerto con la Fondazione Bassani, con gli eredi del celebre scrittore, Paola ed Enrico, e con il Comune (sostenitore e patrocinatore dell’iniziativa) – risale al 2019 e ha attraversato diverse difficoltà, legate alla pandemia. "Sono stato tra i primi a credere nell’idea e ad appoggiarla – racconta il sindaco Alan Fabbri –. Come ci raccontò sua figlia Paola qualche anno fa, l’ispirazione di Giorgio Bassani è nata proprio qui, a Ferrara; qui ha preso forma il suo modo di osservare la realtà. Della sua vita ci sono sicuramente altri aneddoti interessanti che meritano di essere conosciuti e io sono grato a Paola ed Enrico per aver deciso di condividerli con noi". Nel corso della scorsa settimana sono state girate una serie di scene a Ferrara: dal palazzo Municipale alla Fondazione Bassani, dal cimitero ebraico al ghetto, dal Tennis Club Marfisa alle strade del centro storico. Erano previste riprese aeree, tra cui quelle del Meis, richiesta rigettata dalla prefettura e dalla questura, perché le zone che la troupe voleva filmare sono considerate luoghi sensibili a causa della situazione geopolitica internazionale: le strumentazioni necessarie per le riprese rischiavano di essere scambiate per droni bellici. Dopo la sessione di riprese a Ferrara, una successiva si terrà a Roma entro fine anno. Montaggio e postproduzione dovrebbero essere ultimati per la primavera del 2024. Per questo racconto intimo su Giorgio Bassani gli interpreti non potevano che essere i figli. Sono state coinvolte anche persone che hanno condiviso aneddoti sullo scrittore. Il regista è Toni Trupia, che attualmente sta lavorando, diretto da Michele Placido, a un progetto su Luigi Pirandello; il direttore della fotografia è Riccardo Filippini. Il progetto è sostenuto anche da partner come la Banca Popolare Emilia-Romagna e Autosalone Cavour. La casa di produzione si è detta disponibile a valutare altre collaborazioni con aziende o enti mecenati che vogliano contribuire alla realizzazione del docufilm. "In gran segreto – commenta Paola Bassani, presidente della Fondazione – è il titolo adatto al documentario e al suo regista, Toni Trupia. Anche lui ha uno stile bassaniano, che ci ha permesso di entrare nel mondo di mio padre".