Bassi-Burgatti, open day per scegliere il futuro

CENTO

In programma per domani e aperto a studenti e genitori ci sarà l’Open Day all’istituto superiore ‘Bassi-Burgatti’ di Cento. Si tratta di una iniziativa per permettere di far conoscere gli indirizzi di studio dell’istituto scolastico centese. "In queste settimane abbiamo incontrato tante classi delle scuole secondarie di primo grado del territorio, proponendo laboratori e presentazioni organizzati dai nostri docenti – dicono dall’Isit - Le visite saranno organizzate su due turni. Il primo inizierà alle 15 e il secondo sarà alle 16:30. Non occorre effettuare la prenotazione, sarà sufficiente presentarsi con qualche minuto di anticipo rispetto all’orario scelto".

Fanno sapere che i partecipanti potranno scegliere fra tre diversi percorsi: percorso Liceo delle Scienze applicate, che comprende il Liceo quadriennale Tred; il percorso del settore Economico e infine quello dedicato al settore Tecnologico. Ci saranno altre due occasioni, fissate nelle giornate del 16 dicembre 2023 e sabato 13 gennaio 2024. Per ulteriori informazioni potete scrivere a: orientamento@isit100.fe.it.