Bassi e Berneschi bocciano il bilancio: "Poco coraggio"

Si è riunito mercoledì sera, il consiglio comunale di Copparo. Punto principale all’ordine del giorno era il Bilancio di previsione 2024-2026, che è stato approvato a maggioranza. A relazionare sul documento e sugli atti ad esso legati, il vice sindaco Simone Grandi, che ha posto l’accento sui contenuti principali. Non vi saranno aumenti sulle aliquote Imu e le addizionali, e sulle tariffe per i servizi a domanda individuale. È prevista, invece, una riduzione dell’aliquota per edifici strumentali rurali dal 10,2 al 08,0 per mille. Cuba 7 milioni di euro, il programma triennale degli investimenti, considerando gli interventi di rigenerazione urbana finanziati con risorse del Pnrr, e interventi di manutenzione su strade, edifici pubblici e verde. Durante la discussione sul Dup, Enrico Bassi e Martina Berneschi, rispettivamente capogruppo e consigliera del Pd, nei rispettivi interventi hanno motivato il voto contrario del loro gruppo. Bassi ha rilevato come "siano mancate idee o iniziative nuove, qualche programma più coraggioso" per il territorio, mentre Berneschi ha definito l’amministrazione Pagnoni come "la ‘giunta dei rinvii’. Ci sono finanziamenti colti dalla precedente amministrazione, che chiedevano solo di essere impiegati, come per il recupero delle ex Botteghe". Grandi e l’assessore Cristiano Pirani hanno difeso le scelte dell’amministrazione. Pirani ha evidenziato come la priorità sia sempre stata quella della "manutenzioni" e come nessun finanziamento pubblico sia andato perduto: "Ci sono opere che hanno avuto priorità, in quanto urgenti". La seduta di Consiglio si è svolta in videoconferenza, e dopo le formalità preliminari, Enrico Bassi ha fortemente criticato questa modalità: "È sconcertante – ha affermato – che i consigli comunali copparesi non siano tornati in presenza, salvo che per un brevissimo periodo di molti mesi fa".