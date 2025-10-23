Bassi: "Il Centro Nuoto Copparo?. Lasciato annegare nell’indifferenza"

"Il centro nuoto Copparo é stato lasciato annegare, nell’indifferenza totale di un sindaco che, nel corso di 7 giorni drammatici, non ha mai incontrato neanche una volta il gestore". L’affondo durissimo arriva da Enrico Bassi e da tutto il gruppo consiliare del PD copparese, che torna a parlare della situazione che ha portato alla chiusura del Centro Nuoto Copparo.

"In questi giorni abbiamo sentito argomentazioni da parte di Pagnoni sconcertanti – continua Bassi –, connotate da una freddezza incredibile. A partire da quando ha scritto la parola fine prima ancora che scadessero i termini imposti dalla banca per rientrare di tutto il debito residuo. Già mercoledì, infatti, abbiamo letto che la concessione sarebbe stata sciolta: a nostra memoria non é mai accaduto che un atto così grave per la comunità, per i lavoratori per i collaboratori tutti, venisse anticipato sui giornali addirittura prima ancora che i termini lo consentissero. Pagnoni, che é un dipendente Bper come il suo assessore al bilancio Grandi, perché non ha attivato un tavolo di crisi tra comune, gestore e banca? Siamo certi che entrambi gli amministratori non avrebbero incontrato difficoltà a reperire il numero dei propri colleghi che in banca stavano gestendo il mutuo del Centro Nuoto.

Ma la storia non inizia qua. Già ad aprile 2024, sia in consiglio comunale che pubblicamente, il Pd denunció che il taglio dei contributi pubblici alla piscina si sarebbe tradotto in una sciagura, ma all’epoca in quel consiglio non ci ascoltò nessuno, anzi ci dissero che quel contributo era stato richiesto dal gestore. Versione ripetuta ostinatamente in questi giorni. In realtà, come abbiamo potuto ricostruire nel corso dell’ultima settimana, il riequilibrio richiesto inizialmente, prevedeva un contributo comunale ben maggiore. Inoltre, un Comune ha dei precisi doveri di vigilanza sui servizi pubblici. Ammesso che il sindaco dica il vero quando afferma ‘di aver fatto tutto il possibile’, dove é stato in questi anni?

Per questo e tanti altri profili che non tornano, stiamo predisponendo una richiesta di accesso agli atti di tutte comunicazioni intercorse tra Comune e Centro Nuoto Copparo. Esprimiamo la nostra solidarietà a tutti coloro che in questi giorni sono stati lasciati soli dal Comune e ci attiveremo con tutti i nostri canali affinché sia fatta piena luce verso un accanimento senza precedenti riservato a una società che ha alle spalle oltre 40 anni di ottima gestione".