Bassi (Pd): "Crisi Berco, dal sindaco una assenza preoccupante"

Le preoccupazioni manifestate dai sindacati riguardo il piano di ammortizzatori sociali alla Berco, riportate dal nostro giornale attraverso le parole di Alberto Finessi (Uilm), hanno indotto il capogruppo consiliare del Pd e candidato sindaco alle prossime amministrative Enrico Bassi a porre una riflessione. "Che errore è stato rifiutare quattro anni fa l’approvazione di una commissione permanente su Berco all’interno del Consiglio Comunale – afferma –. A distanza di 4 anni, nelle sedi ufficiali, il sindaco continua infatti a non dire assolutamente nulla. E questo nonostante gli impegni presi ad inizio mandato. Solo per sottolineare la preoccupante assenza da parte della Giunta, le preoccupazioni espresse dal sindacato, e le inevitabili domande che la comunità si pone in conseguenza di ciò, nell’ultima seduta Pagnoni è passato oltre senza proferire parola, avendo cura solo di attaccare sterilmente i consiglieri di opposizione, intenzionati a porre domande di merito".

Per Bassi è necessario seguire la situazione che riguarda l’azienda copparese: "Non vorremmo provocare la riedizione di quel Consiglio Comunale imbarazzante davanti alla fabbrica che il sindaco ci impose nel 2020, ma neanche che tutto rimanga sempre fuori dai pensieri di chi amministra. Ci facciamo parte attiva per confrontarci con i lavoratori sullo stato di salute dell’azienda e su come l’Amministrazione dovrebbe affrontare il periodo che si aprirà ora".

v. f.