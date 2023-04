Basso a Bonaccini: "Intervenite" Oggi la protesta dei cittadini

CENTO

Oggi alle 16.30 in piazza della Rocca ci sarà la manifestazione, del gruppo di cittadini capeggiati da Marco Gallerani, per chiedere alla Regione che nel disegno di riforma che stanno preparando non si depotenzi il pronto soccorso centese e l’ospedale. "Una manifestazione che ha un solo intento – dicono - unire tutti i cittadini, che vivono nel territorio centese e in quelli limitrofi, in difesa del mantenimento e rafforzamento del nosocomio e il diritto ad essere assistiti e curati in una struttura efficiente, competente e vicina". E al fianco di Cento c’è anche l’europarlamentare leghista Alessandra Basso (foto) che ha scritto al presidente della Regione Stefano Bonaccini. "Scrivo all’indomani della visita a Cento dove ho trovato una città trasversalmente preoccupata del destino del proprio ospedale e della tenuta sociale della comunità, non rassegnata, che ha organizzato presidi e raccolto migliaia di firme, compresa la mia, per cercare di evitare una mannaia abbattersi anche sul SS.Annunziata – dice nella lettera – Le chiedo dunque di evitare che chiuda il presidio di emergenza di una città di 36mila abitanti e del bacino dell’alto ferrarese e intendo chiedere di impedire la chiusura del Punto Nascite di Cento, che la conclusione dello stato d’emergenza legata al terremoto avvicina sempre più. Inoltre intendo chiedere anche che cessi l’impoverimento dell’ospedale del Delta di Lagosanto, i cui posti letto si sono progressivamente ridotti da 285 a 184". E gli porta all’attenzione la risposta del vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, alla sua interrogazione sulla "Tutela della stabilità demografica tramite finanziamento dei punti nascita". "Suggerisce che gli Stati possono proporre un aggiornamento dei rispettivi Piani di Ripresa e Resilienza – conclude - Una volontà già espressa dal nostro governo, che la Regione, abbandonando posizioni ideologiche, potrebbe sostenere,richiedendo una rimodulazione a vantaggio del proprio sistema sanitario. Metto sul tavolo queste istanze e queste riflessioni, con l’auspicio di poterne parlare personalmente". Intanto al presidio di domani ci sarà anche il sindaco. "Sarò presente perché rappresento la cittadinanza e per dire che la mia posizione è chiara e sta continuando il nostro impegno quotidiano – dice Accorsi - è stata convocata una nuova Ctss".

l.g.