Basso Ferrarese: "A disposizione studio Cisl-Cds"

La Cisl di Ferrara, alla fine del 2024, ha promosso uno studio di approfondimento sull’ Area Interna Basso Ferrarese, che ha commissionato al Centro ricerche, documentazioni e studi economico sociali (Cds), per analizzare e comprendere, al meglio, la situazione di quella porzione del nostro territorio che è, economicamente e demograficamente, più fragile. Lo studio che è molto dettagliato, e ben corredato di dati, prende in considerazione alcuni importanti aspetti quali: l’evoluzione del quadro demografico nel periodo 2020-2024 e la proiezione della popolazione al 2030-31 nell’Area Interna e in provincia di Ferrara, inserita nel più ampio contesto regionale.

Vale la pena segnalare che, a tal proposito, è stato effettuato un approfondimento dell’indagine mediante l’adozione dell’Indice di Fragilità Comunale, la cui definizione è: l’esposizione di un territorio ai rischi di origine naturale e antropica, nonché a condizioni di criticità connesse con le principali caratteristiche socio-demografiche ed economico-produttive.

Si è considerata, inoltre, l’evoluzione del mercato del lavoro e della struttura occupazionale a livello locale e la situazione del sistema economico-produttivo e del livello di reddito. Lo studio ha rivolto l’attenzione, anche, al Welfare locale, analizzato mediante le spese stanziate dai Comuni dell’Area Interna Basso Ferrarese a favore dei servizi sociali (al 2021), e all’attuale dotazione dei principali servizi pubblici riconducibili al Welfare State e riferibili alla sola Area Interna. Infine vengono prese in esame le prospettive di sviluppo socio-economico nel medio-lungo periodo per l’Area Interna Basso Ferrarese, con particolare riferimento agli investimenti pubblici nelle infrastrutture sociali, finanziati da PNRR, Politica di coesione e SNAI.

Lo studio, che sarà oggetto, in futuro, dei necessari e opportuni aggiornamenti, dopo essere stato presentato e discusso all’interno degli organismi della Cisl ferrarese, viene, oggi messo, a disposizione di tutti coloro che hanno interesse ad approfondire il tema dell’Area Interna e per questa ragione è stato pubblicato sul nostro sito e abbiamo creato un codice QR che rimanda in maniera semplice e diretta al documento di presentazione.

