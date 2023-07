Basta aspettare, la vita è troppo importante

Nicola

Bianchi

Defibrillatore che, grazie alla app Dae Responder, è stato individuato nelle vicinanze: alla Paf, struttura di pubblica assistenza. Qualcuno dirà: un infermiere, tre medici e un Dae a due passi, extra lusso. Vero. Ma se fosse accaduto il contrario? Nessuno in grado di intervenire e macchinario lontano? Ecco che torna d’attualità l’importanza di essere preparati, basta un semplice corso Bls che ti insegna come si fa in caso di persona in arresto. Lo possono fare tutti – in un mondo normale, almeno in aziende e scuole, sarebbe obbligatorio – con poche decine di euro e qualche ora di un sabato. Poi c’è il capitolo defibrillatori, nel nostro territorio sono 479 censiti (i Dae, gli strumenti portatili in scuole, palestre, qualche bar). Siamo preparati, dunque, ad affrontare un evento improvviso? No. Allo stato siamo drammaticamente e vergognosamente arretrati, a partire dalla città dove i cosiddetti Pad (Public access defibrillation), le colonnine luminose con dentro il salvavita, non esistono. In provincia se ne conta qualcuno a Copparo, Bondeno, Goro (in Sacca), Gorino e Terre del Reno. Stop. Un professore del Sant’Anna un giorno mi disse, con amarezza, che la ’campagna defibrillatori’ non porta voti alle amministrazioni. Sacrosanto. Avete mai sentito un politico, di destra, sinistra, centro, parlare di installazioni di queste colonnine tra i punti della sua campagna elettorale? Personalmente mai, attendo smentite. Nelle vicine Bologna, Modena e Reggio la situazione non è migliore. A Piacenza, culla della cultura della defibrillazione, invece i salvavita sono 744 e la città è stata l’unica in Europa a dotare addirittura un intero quartiere di defibrillatori. Altro mondo, altra mentalità. Ora però anche a Ferrara qualcosa di importante si muove grazie a un progetto tra Comune, 118 e F Medical che vedrà coinvolti i privati i quali finanzieranno l’acquisto di Pad. "I primi – così il vicesindaco Lodi – sono in fase di predisposizione". Al progetto, come annunciato orgogliosamente dal neo presidente Rotary, Paolo Govoni, prenderà parte anche il ’Ferrara Est’ con la collaborazione del Resto del Carlino.