"Basta attacchi, noi difendiamo le valli"

L’Associazione Nazionale Libera Caccia (Anlc) si difende dagli attacchi di Italia Nostra e Legambiente, in seguito alla cessione della gestione idraulica delle Valli del Parco Delta del Po. Non si placano, infatti, le polemiche dopo la decisione di affidare ad Anlc la difesa idraulica delle Valli. Se in primis si sono mobilitati i cittadini assieme a Legambiente, è toccato poi a una parte politica manifestare la propria insoddisfazione. Anlc si difende: "Gli attacchi di Italia Nostra e di Lega Ambiente, contengono falsità che vogliamo smentire. Se le associazioni suddette vivessero il territorio come facciamo noi, avrebbero trovato tutte le risposte ai loro interrogativi. Ma, non si sono rese conto quanto l’emergenza del Maggio scorso, abbia devastato la valle. Questa situazione di gravità necessitava di una serie di interventi che l’Ente di Gestione non era in grado di garantire. Da qui è nata la nostra collaborazione". Così ha risposto Anlc alle critiche avanzate dalle sopraddette associazioni che si esprimevano in questi termini: "Ci chiediamo perché, come e quando il Parco abbia manifestato l’interesse di dare in gestione le acque". E se la situazione contingibile ed urgente ha piegato il perché della cessione, a rispondere della presunta incompetenza di Anlc, ci ha pensato l’associazione stessa: "Affermano che noi di Anlc non siamo riconosciuti per la protezione dell’ambiente. O sono smemorati o male informati. Vogliamo ricordare che dal 2018 siamo membri del MaB Unesco e abbiamo sempre collaborato col Parco". Ulteriore critica aveva riguardato la carenza di trasparenza e pubblicità nell’adottare la decisione sopra esposta. Nello specifico Silvia Piccinini, Movimento 5 Stelle, asserisce: "Si tratta di una decisione discutibile, presa senza consultare le parti politiche… Ecco perché è necessario che venga rivista". Potrebbero aver peccato di poca pubblicità, tuttavia Anlc si difende dalla seguente accusa di Piccinini: "Si tratta di compito delicato per la tutela di una zona in cui sono presenti specie di uccelli sui quali, viste le caratteristiche dell’associazione a cui è stata affidata, ci potrebbero essere interessi differenti", affermando che: "Queste insinuazioni di presunti conflitti di interesse noi le tralasciamo e rivendichiamo con forza il diritto di prenderci cura del territorio". Un dibattito insomma che non accenna ad arrestarsi, nella speranza che, non si perda di vista l’obbiettivo: la tutela della biodiversità e del territorio.