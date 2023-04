Basta bagni di ipocrisia, insopportabile

di Nicola

Minarelli*

Ogni anno ci diciamo che è importante continuare a soffermarci sul 25 aprile e sui valori che rappresenta. Io continuo a pensare, per come sta evolvendo il dibattito pubblico nel nostro Paese, che non bastino più esercizi di stile o formule retoriche. E che sia anche diventato insopportabile vedere rappresentanti delle Istituzioni, a tutti i livelli, denigrare la lotta per

Liberazione per 364 giorni all’anno e poi sottoporci a bagni di ipocrisia come nulla fosse successo. Va detto – purtroppo – che ciò è vero se si accetta di guardare per quello che è il revisionismo storico a cui siamo stati messi di fronte: un maleficio che tenta di ribaltare il significato di eventi e verità storiche, a vantaggio esclusivo della narrazione che – troppo spesso – una destra post-fascista ha sdoganato a proprio vantaggio. Ascoltiamo troppe volte durante il corso dell’anno stupidaggini rivendute come dogmi, utili solo ad alimentare divisioni o a distorcere il racconto del passato per influenzare in negativo la realtà dell’oggi... Ridisegnare la Resistenza, criminalizzare la lotta per la liberazione servendosi magari di qualche episodio estraneo o sbagliato, significa voler minare una delle basi su cui si fonda la nostra Costituzione. Con le sole dichiarazioni degli ultimi giorni ci si potrebbe riempire un libro: non starei parlando con lo stesso senso d’urgenza se il revisionismo di cui accennavo sopra non avesse raggiunto i piani alti delle Istituzioni. Altissimi. E non sono i tentativi di smentita del giorno dopo a darci rassicurazione, anzi. Al massimo queste aumentando il senso di disagio. Se la seconda carica della Repubblica un giorno definisce i fatti di via Rasella come un attacco dei

Gap romani a "una banda di innocui musicisti altoatesini in pensione", e quello dopo sostiene che l’antifascismo non sia citato in Costituzione, significa che è saltata ogni inibizione, e che la contro-

narrazione ha compiuto un passo in avanti.

*segretario provinciale

Pd Ferrara