"Basta commenti da snob verso sagre ed eventi"

Caro Carlino,

non ho mai sopportato le persone che si elevano a superiori. È da tempo che a Ferrara leggo commenti del genere riguardo le decine di eventi che ci sono in città. Commenti che variano dal "cafoni", "villanotti", "vestiti sudici", "roba da sagra" ecc… Per non parlare del famoso e ormai usatissimo "panem et circensenes", alludendo al fatto che chi frequenta questi eventi sia facilmente manipolabile con gli spettacoli. Trovo questi aggettivi e affermazioni veramente fastidiosi per non dire offensivi nei confronti di una parte delle popolazione che, magari dopo una giornata di duro lavoro, ha solo voglia di un po’ di leggerezza. Ben venga un po’ di sana spensieratezza per dimenticare i mille problemi di ogni giorno. Comportandosi così non si è chic o superiori ma solo dei gran maleducati e per nulla eleganti. Che male c’è ad essere semplici, genuini e magari anche un po’ ruspanti e rustici? Io personalmente ho sempre preferito questo tipo di persone da frequentare. Sono piene di autenticità, semplicità nei rapporti umani e spesso conoscono molto di più il rispetto di tantie radical-chic. Bene che ci siano eventi di ogni genere, semplici e impegnati. Ognuno di noi è libero di scegliere dove preferisce andare senza dover essere giudicato da pseudo-snob estensi. Senza poi contare che tutte queste iniziative danno da lavorare e creano un indotto per la città.

Giacomo Gelmi