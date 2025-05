"Basta con i teatrini delle destra. Rimettiamo al centro la gente"

"Basta con i teatrini della destra, è ora di rimettere al centro le persone". È questo il messaggio di Michele Farinelli, segretario comunale del Pd, esponendo la linea del partito in vista delle elezioni 2026 e commentando i movimenti in atto nel Centrodestra. "Mentre a destra si rincorrono nomi, veti incrociati e strategie da retrobottega, il Partito Democratico lavora in silenzio ma con metodo – riferisce Farinelli - Vogliamo costruire una Comacchio più forte, più moderna, più giusta. Ma non possiamo farlo da soli: occorre andare oltre l’improvvisazione, con un progetto che unisca, che valorizzi persone e competenze che coinvolga anche i comuni vicini, che faccia sistema". E, guardando all’altro schieramento, un affondo: "È surreale vedere un senatore comportarsi come se Comacchio fosse una casella da riempire. È già successo nel 2010, con Carli. È successo ancora con la giunta Negri/Tomasi. Sempre la stessa regia. E oggi? Il copione non è cambiato. Da parte di questi signori si pensa ancora che l’elettorato di destra possa accettare scelte e imposizioni ferraresi senza una analisi di programmi e persone che sappia andare oltre gli steccati dei partiti?". Il segretario, infine, fissa i cardini del lavoro del Pd verso le urne: "Ascoltare, coinvolgere, fare. Non abbiamo fretta. Non ci serve urlare per farci notare. Ci interessa solo una cosa: far ripartire Comacchio".