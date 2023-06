Basta con il degrado al parco della Marina Recuperati i murales e le strutture in cemento

Al ‘Summer Days 2.0’ è stata affidata l’inaugurazione del nuovo assetto del Parco della Marina di Copparo. Venerdì scorso si è tenuto il taglio del nastro contemporaneamente alla due giorni organizzata dal Gruppo Zero in collaborazione con il Comune, del restauro del murales di Andrea ‘Pam’ Pamini e del nuovo assetto della splendida area verde nel cuore di Copparo. Dopo anni di abbandono, l’area verde è stata recuperata attraverso lavori di risistemazione delle strutture in cemento, arena e tribune, e della recinzione perimetrale e attraverso il potenziamento dell’offerta sportiva, con la riqualificazione del campo da basket e l’inserimento dello skate-park, per un investimento complessivo di 60mila euro. Il murales di ‘Pam’, realizzato intorno al 2010 e profondamente deteriorato, è stato riportato a nuova vita dall’artista Andrea Amaducci. Summer Days 2.0 e il torneo di basket ‘Gli Amici di Franchino’ hanno rilanciato il rinnovato parco, luogo di ritrovo ideale per i giovani e le famiglie, per le attività ludico-sportive e per quelle culturali. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Fabrizio Pagnoni e l’assessore allo Sport Bruna Cirelli, assieme a tutti i protagonisti della due giorni di eventi che hanno animato l’area verde: "Questa operazione è da incorniciare per molti motivi – ha rimarcato il primo cittadino -, primi fra tutti la sinergia fra le componenti della nostra comunità".

Valerio Franzoni