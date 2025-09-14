Basta con l’abbandono dei rifiuti. Debutta la raccolta porta a porta

Prende il via oggi la raccolta porta a porta a Lido degli Estensi e Lido di Spina nell’ambito del progetto "ComacchioVale" promosso da Clara per ridurre l’abbandono dei rifiuti e fornire un servizio sempre più attento alle esigenze dell’ambiente. E’ la terza fase del progetto di trasformazione del sistema di raccolta dei rifiuti nei lidi comacchiesi e da oggi debutta infatti la raccolta porta a porta per carta e cartone, plastica e lattine, erba e ramaglie. Nei prossimi giorni partirà anche nei Lidi Sud il posizionamento dei nuovi cassonetti stradali per i rifiuti organici e indifferenziati, che saranno fin da subito utilizzabili tramite l’app Junker o la tessera ComacchioVALE. "Lo scorso anno - precisa il presidente di Clara Annibale Cavallari - il costo della raccolta dei rifiuti non consegnati correttamente costo quasi mezzo milione di euro in più per il solo territorio comacchiese". Per quanto riguarda l’esposizione di sacchi e contenitori per la raccolta porta a porta, fino al 28 settembre i bidoni del verde andranno messi fuori casa il sabato sera per il ritiro del giorno dopo mentre i sacchi destinati alla raccolta di carta, plastica e lattine dovranno invece essere esposti la domenica sera, in vista della raccolta notturna. "Per un mese continueremo con la doppia modalità - prosegue Cavallari - per consentire un passaggio graduale alla novità e suggerisco l’uso dell’app telefonica Junker, visto che il cellulare lo abbiamo sempre con noi. Tutti assieme dobbiamo concorrere al decoro con queste nuove modalità di consegna dei rifiuti". Da ottobre e per tutta la bassa stagione giornate e frequenze cambieranno, come descritto nei calendari spediti insieme alla fattura di settembre, e la raccolta sarà esclusivamente diurna. Nel frattempo prosegue anche la distribuzione dei materiali necessari alla raccolta: residenti e proprietari di seconde case possono ritirare i sacchi per carta e plastica e la tessera per aprire i nuovi cassonetti, oltre a ricevere tutte le informazioni utili. Queste nei gazebo allestiti tutti i sabati e le domeniche, fino al 28 settembre, dalle 7.30 alle 12.30 nel parcheggio di piazzale Manzoni a Lido degli Estensi e in largo Caravaggio a Lido di Spina. È inoltre possibile rivolgersi all’ufficio Clara di via dei Mille 12 a Porto Garibaldi, aperto la mattina fino al 30 settembre. Le tessere possono essere ritirate fino a domenica 14 anche presso i distributori automatici presenti negli uffici Iat nei lidi delle Nazioni, Volano, Estensi e Spina: in questo caso è necessario portare con sé una copia della fattura del servizio di gestione rifiuti, in quanto il distributore legge il codice a barre stampato in fattura. Tutti gli aggiornamenti su luoghi e date utili per il ritiro dei materiali a partire dal mese di ottobre saranno disponibili a breve su www.clarambiente.it/comacchiovale.

Claudio Castagnoli