"Basta con le polemiche sul nulla. Noi lavoriamo per il nostro paese"

"Il Pd di Vigarano stia tranquillo, lavoriamo per migliorare il paese e riparare ai danni causati da loro". Con queste parole il sindaco di Vigarano Davide Bergamini, risponde alle considerazioni pronunciate dalla prima assemblea del Pd locale che porterà alla fase congressuale e all’elezione del nuovo segretario. "Ormai siamo abituati alle uscite sul ‘nulla’ del PD – contrattacca il primo cittadino - un partito con rappresentanti senza argomenti, che cercano di trovare consensi attraverso discorsi semplici e con tematiche di nessun spessore politico ma soprattutto attaccando sindaco, giunta e gruppo di maggioranza. Quando invece dovrebbero avere il buonsenso di ringraziarci per il lavoro che stiamo facendo per riparare i danni che loro stessi hanno provocato". Parole che si fanno affondo politico quando si parla della consigliera De Michele: "l PD anziché raccogliere fondi per pagare le parcelle dell’Avvocato Anselmo per difendere Agnese De Michele – dice il sindaco e parlamentare della Lega Bergamini – dovrebbe semmai istituire una raccolta fondi per risarcire i danni che ha arrecato a Vigarano e ai vigaranesi negli anni in cui ha amministrato il comune. Ormai si sono ridotti ad argomenti della loro fantasia, tipo una fusione che non esiste o parlare della querela fatta, giustamente, nei confronti del loro consigliere Agnese De Michele, ormai anche questo argomento vecchio".

Poi l’affondo: "Mentre il Pd parla di argomenti privi di concretezza - spiega Bergamini - noi abbiamo risolto e stiamo risolvendo annosi problemi come quello delle reti gas. Continueremo ad occuparci dei problemi della scuola primaria cercando di risolverli come già stiamo facendo, ci occuperemo della riasfaltaura delle strade che entro l’estate inizierà, della cura e gestione del territorio, ci occuperemo della ricerca di bandi, come quello a cui stiamo partecipando per investire in sicurezza sul nostro territorio con nuovi sistemi di sorveglianza".

Claudia Fortini