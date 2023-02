"Basta criticare le assunzioni" L’appello arriva dal Diccap-Sulpl

CENTO

"Con l’inaugurazione della nuova sede di Fratelli d’Italia a Cento (foto), su alcuni articoli di giornale abbiamo appreso con dispiacere che ancora una volta vengono usati i lavoratori e le nuove assunzioni come bieco strumento dialettico all’interno della diatriba politica". Sono le parole vergate in un nota stampa dagli esponenti del Diccap-Sulpl. "Non bisogna assumere 25 dipendenti e poi spegnere le luci per risparmiare mettendo in pericolo le persone: questa la frase utilizzata che, oltre a lasciar intendere fraintendimenti che elegantemente non ci proponiamo nemmeno di analizzare, feriscono nel profondo persone che ogni santo giorno della loro vita lavorano duramente nelle strutture pubbliche al servizio di tutti i cittadini – si legge ancora nella nota ’politici’ compresi – Accostare anche solo per sbaglio le persone che lavorano all’accensione dei lampioni ci lascia a bocca aperta".

Un’amarezza che traspare in ogni riga del comunicato. "Senza nemmeno entrare nel merito della questione, l’irripetibile frase oggetto del contendere ci sembra quantomeno sterile e speciosa – aggiungono – soprattutto quando la si rivolge anche solo di striscio o indirettamente ad esempio ai colleghi della polizia locale che oltre ogni dubbio si occupano della sicurezza di tutti i cittadini molto più dei lampioni. Parlando poi delle 25 nuove assunzioni siamo proprio sicuri che vogliamo accostarli alla bolletta della luce? Certamente nelle più buone intenzioni e visti i bilanci forse ci si sta preoccupando delle effettive capacità assunzionali dell’amministrazione corrente, ma c’è modo e modo di dire le cose, come c’è modo e modo di contrastare gli avversari politici. Riteniamo che non sia assolutamente utile per nessuno che 25 neo assunti da parte del Comune di Cento, già alle prese con una nuova avventura lavorativa, sopportino anche ’la colpa di aver fatto

spegnere i lampioni’. Possibile che una cosa positiva come 25 nuove assunzioni sia l’unico argomento utile a contrastare la parte politica avversaria? Davvero non vi è altro? Forse è così, visto che non è nemmeno la prima volta che vengono pronunciate frasi del genere. A tutte le parti politiche chiediamo che i lavoratori in genere non vengano biecamente utilizzati come

arma o strumento di contrasto dialettico nel dibattito propagandistico dei partiti".