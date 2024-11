"Basta freddo in classe". La Provincia corre ai ripari

"Il problema è giudicato risolvibile tramite la sostituzione di alcuni termoconvettori a soffitto con più tradizionali termosifoni: la settimana prossima in almeno due aule delle 6-7 che hanno il problema e nella pausa natalizia la sostituzione dei restanti elementi". E’ questa la risposta della Provincia per quanto riguarda il problema del freddo alla scuola Isit Bassi Burgatti di Cento dove giovedì vi è stata la manifestazione degli studenti chiedendo un intervento risolutivo a questa situazione che si ripete da anni. "Comprendendo il disagio – dice il neo presidente della Provincia Daniele Garuti - è una scuola abbastanza giovane, di una trentina di anni, l’impianto è stato rifatto anni fa ma purtroppo la scelta progettuale di mettere i fancoil sta dando problemi. L’idea che è scaturita dai nostri tecnici è dunque di sostituirli con termosifoni, che sono anche più difficili da danneggiare. Nell’immediato nella decina di classi dove c’è il problema e poi la sostituzione di tutti". Intanto spiega che i tecnici sono stati alla scuola anche ieri rimettendo a posto il riscaldamento. "Voglio comunque andare a scuola vedere di persona la cosa – prosegue – un impianto che non è vecchissimo ma che ha questo sistema di diffusione del calore che evidentemente non è appropriato per la scuola. Per una serie di ragionamenti, conviene usare i termosifoni a posto dei fancoil, sono più robusti e garantiscono anche rendimenti migliori rispetto anche al sistema che adesso l’evoluzione tecnologica consente di adottare. E da quello che ho capito dai tecnici, consentirebbe di lavorare con le caldaie a temperature più basse e migliorare il rendimento. Ho visto anche commenti sulle finestre e ho bisogno di vedere la scuola per capire il grado efficientemente energetico che è possibile applicare". E va oltre. "Ho chiesto anche una ricognizione dei problemi di tutte le scuole per poter fare un quadro e vedere che capacità di intervento abbiamo, anche perché stiamo lavorando molto su tutte le scuole– allarga lo sguardo – La Provincia infatti, sta anche lavorando a pieno regime su tante strutture scolastiche e ora ho chiesto anche di questo un riepilogo agli uffici. Si stanno spendendo una trentina di milioni di euro per interventi sulle scuole, tra antisismica e efficientamento energetico, e un po’ alla volta affrontiamo anche questi problemi, uno per uno, partendo da quelli più critici". La volontà è di agire per le risoluzioni. "A Cento dicono che il problema del freddo e del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento all’Isit c’è da tempo e segnalato – dà la stoccata - evidentemente negli ultimi anni qualcosa non ha funzionato. Cosa è stato fatto negli ultimi 3 anni? Io mi sono appena insediato ma adesso, se mi danno il tempo, affrontiamo tutti i problemi. Certo, c’è tanto pregresso con il quale fare i conti e non si può pretendere che tutto si risolva in pochi mesi".

Laura Guerra