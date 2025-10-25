Basta furti e rapine, il Comune potenzia la videosorveglianza

Ieri pomeriggio si è tenuta nel municipio di Riva del Po una riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (cposp), presieduta dal Prefetto Massimo Marchesiello, e alla quale hanno preso parte i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e il Sindaco di Riva del Po Daniela Simoni. L’incontro è stato convocato con l’obiettivo prioritario di esaminare e definire i dettagli tecnici ed operativi relativi all’approvazione del progetto per l’implementazione della rete comunale di videosorveglianza. Il progetto, su cui è stata registrata l’unanime condivisione delle Forze dell’Ordine, riveste un’importanza cruciale per il territorio, specialmente alla luce dei gravi episodi di microcriminalità e turbativa dell’ordine pubblico che si sono verificati nello scorso mese di ottobre nella frazione di Serravalle. La nuova rete di videosorveglianza mira a potenziare significativamente la prevenzione e il controllo del territorio, offrendo un supporto indispensabile alle Forze dell’Ordine nelle attività di indagine e di vigilanza. "L’impegno congiunto di Prefettura, Forze dell’Ordine e Amministrazione Comunale – ha dichiarato il Prefetto Marchesiello – è massimo per garantire una risposta ferma e strutturata alle esigenze di sicurezza espresse dai cittadini, specialmente a seguito dei recenti episodi di violenza accaduti nel territorio che hanno destato preoccupazione. L’approvazione del progetto rappresenta un passo fondamentale per dotare il Comune di Riva del Po di strumenti di sicurezza all’avanguardia". Così il sindaco: "Mi preme sottolineare – ha concluso il Sindaco Simoni - il grande sforzo dell’Arma dei Carabinieri che ha dato una risposta esemplare ai gravi fatti accaduti".