Basta gridare al lupo, è un regolatore della catena alimentare

’Lupi e cinghiali, evitiamo gli errori fatti con le nutrie’, questo il titolo dell’articolo dell’8 gennaio.

Affermazion di questo genere non portano da nessuna parte. Questo è il contenuto di certa (non tutta, per fortuna) gestione della politica agricola in Italia, i cui risultati, dal punto di vista ambientale, si possono palesemente vedere soprattutto in Pianura padana e di cui, certi dirigenti di associazioni agricole, continuano a propinarne il ...valore. È evidente che, dove si pratica un certo tipo di agricoltura intensiva che elimina ogni essere vivente che non sia il vegetale coltivato, ogni altro organismo, che sia un lombrico o un lupo, non può essere accettato. Non dimentichiamo che, la Pianura padana non era una sorta di “deserto agricolo”, cementificato, asfaltato tra i più inquinati d’Europa (per la qualità dell’aria) ma era una specie di “foresta amazzonica”, una miriade di ecosistemi naturali prevalentemente costituiti da foreste, laghi e altre zone umide, corsi d’acqua (il fiume Po in primis) e altri ecosistemi minori. Era un crogiolo di biodiversità dove regnavano cicli e dinamiche naturali in cui la ricchezza di esseri viventi, l’abbondanza di piante e animali e le catene alimentari che li collegavano, contribuivano a mantenere in buona salute gli ecosistemi stessi e la vita in genere, tra cui quella dell’uomo. Se anche non fosse possibile tornare a questi fasti naturali del passato, almeno certi dirigenti di associazioni agricole sarebbe opportuno che, invece di continuare a elargire fondi e contributi indirizzati a peggiorare lo stato complessivo dell’ambiente, dimostrassero una competenza ambientale, ecologica e sociale al passo delle emergenze planetarie in corso. Ad esempio sarebbe arrivato il momento, invece di strillare “al lupo, al lupo”, di riconoscere che proprio il ritorno del lupo rappresenta una risorsa in un’ottica di riduzione e controllo di specie (alloctone o meno) che, in certi casi, possono danneggiare le colture. È infatti risaputo che il lupo si alimenta di nutrie, cinghiali, caprioli e altri ungulati, come pure uccelli e altri mammiferi. Il lupo è un “regolatore a cascata” della biodiversità, dall’apice della piramide alimentare, come super predatore, verso la base. Riguardo agli animali d’allevamento, anziché sostenere i lamenti di chi fa poco o nulla nel campo della prevenzione, protezione e tutela degli stessi, continuando a elargire scarsi e pressoché inutili risarcimenti, dovrebbe prendere spunto da esempi e metodi virtuosi. Noi siamo disponibili a fornire informazioni e suggerimenti.

Riccardo Gennari

portavoce di Wolf group