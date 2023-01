"Basta guerra, prevalga la saggezza dei governi"

Caro Carlino,

è iniziato un nuovo anno e, come sempre, si spera sia migliore del precedente. L’Italia e l’Europa hanno dovuto subire due avvenimenti drammatici: il covid e la guerra in Ucraina. Il covid, grazie al vaccino, sembra aver perso l’iniziale virulenza. Le notizie provenienti dalla Cina non sono rassicuranti. I controlli sui passeggeri provenienti dal paese asiatico dimostrerebbero l’esistenza di ceppi già circolanti in Italia. Inoltre la Cina non fa testo perché il vaccino somministrato in quel paese, stando ai si dice di matrice scentifica, pare non abbia l’efficacia, ormai ampiamente dimostrata, del nostro antidoto. Ancora una volta, la vaccinazione rimane un’arma essenziale per prevenire e sconfiggere la malattia. Se il covid fa meno paura, in Ucraina purtroppo la guerra continua a manifestarsi con violenza. Una guerra inutile e dannosa come tutte le guerre. La Russia è un grande paese e per esserlo non avrebbe la necessità di annettersi l’Ucraina. A volte i cosiddetti grandi scatenano conflitti. Sui campi di battaglia tuttavia si spengono migliaia di giovani vite del tutto innocenti. I capi delle nazioni, fautori delle guerre, invece continuano a vivere in residenze dorate lontani dal fragore mortale delle armi. Occorre confidare nella fine delle ostilità in Ucraina. Con il nuovo anno quindi sarebbe auspicabile e straordinario il ritorno alla saggezza dei governanti promotori di conflitti.

Elio Cataldo