Basta guerra, veglia di preghiera di associazioni e movimenti cattolici

Questa sera alle 21, nella Basilica di Santa Maria in Vado, a Ferrara, associazioni e movimenti cattolici della Diocesi di Ferrara-Comacchio propongono una veglia di preghiera "per invocare allo Spirito Santo la pace a Gaza ed in Terra Santa". La preghiera per la pace sarà presieduta dall’arcivescovo Perego insieme con le sorelle dei monasteri di clausura di Ferrara, e sarà sostenuta dalla riflessione e dalla testimonianza in collegamento video del cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme. A chi vorrà unirsi viene proposto il digiuno dalla cena nella sera della veglia, "come occasione personale di riflessione e di conversione verso la gestione nonviolenta dei conflitti"; il corrispettivo sarà raccolto e offerto al Patriarcato di Gerusalemme. "Sono invitate alla veglia tutte le persone che ripudiano la guerra ed invocano la pace". Tra i promotori Acli, Agesci zona di Ferrara, Alleanza Cattolica, Azione Cattolica, circolo Laudato sì, Comunità di Vita Cristiana SS. Pietro e Paolo, Comunità Papa Giovanni XXIII Comunione e Liberazione, Movimento dei Focolari Pax Christi Ferrara e Salesiani Cooperatori.