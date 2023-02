"Basta incidenti, servono strade più sicure"

BONDENO

Incidenti stradali e prevenzione. Davide Verri, ex sindaco e capogruppo della lista civica che porta il suo nome tuona. "La cerimonia di San Sebastiano, patrono della polizia locale, avrebbe potuto essere occasione per una riflessione sul fenomeno – dice - e per l’annuncio di una programmazione. La sensazione invece è che si lavori inseguendo le emergenze anche quando si avrebbe la possibilità di governarle". C’è un antecedente. "A distanza di oltre due mesi da quando ho depositato la mozione – spiega Verri - per invitare l’amministrazione comunale a impegnarsi sul fronte degli incidenti stradali, con un report annuale indispensabile per definire e mettere in campo strategie e azioni preventive, sono stati fatti due consigli comunali senza che la stessa mozione sia stata messa all’ordine del giorno". Richieste che non hanno avuto una risposta. E c’è una premessa, che mette sul tavolo la burocrazia ma anche il dialogo a Bondeno tra la maggioranza e le forze politiche.

"Da regolamento – fa notare l’ex sindaco - le mozioni devono essere portate all’attenzione del primo consiglio utile. Per il primo, mi è stato detto che non c’era spazio. Per il successivo, che c’erano argomenti prioritari, come l’approvazione del bilancio". Argomentazioni che Verri non ha messo in discussione. Da qui un riferimento nazionale, che si aplia ben al di fuori del territorio comunale: "Tuttavia – spiega Verri - l’incidentalita stradale è diventata tema di grande attualità, come la cronaca conferma con le morti di giovani ragazzi. Lo stesso presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, vi ha fatto esplicita riferimento nel suo discorso di fine anno. Voglio sperare che la mozione venga accolta nel prossimo consiglio, ancora non messo a calendario. E soprattutto che il tempo trascorso sia stato utilizzato per presentare numeri, piani, progetti".

Da qui la richiesta di tener conto "anche della carenza di forze dell’ordine, la sera e la notte, sui tracciati". Per Verri poi mancano o comunque "sono diminuite specifiche campagne di sensibilizzazione". Chiede quindi una programmazione specifica, sollecita la necessità di mettere nero su bianco nei documenti, gli interventi che si intende attuare per prevenire gli incidenti sulle strade. Lo scorso anno nell’Alto ferrarese, sono stati 136 gli incidenti stradali.

Claudia Fortini