"Basta maltrattare le tradizioni culinarie, ridiamo sul mondo del cibo"

Stasera alle 21 al teatro Nuovo arriva la grande comicità di Vito con ‘L’altezza delle lasagne’.

Di cosa si tratta?

"È un monologo di sopravvivenza gastronomica, politicamente scorretto, su tutto quello che riguarda il mondo del cibo. Mai volgare o offensivo, ma non ne faccio passare una. Dai grandi chef, ai sifoni, agli intolleranti, a quelli che rompono il cameriere al ristorante… sono tutti nel mirino"

A chi è rivolto lo spettacolo?

"Alle persone che amano cucinare e mangiare, perché credo che sia arrivato il momento di abbassare un po’ la cresta. Adesso il cibo è perennemente ovunque. A qualsiasi ora in tv appare uno che cucina. Credo che si debba ritornare a una cucina che rispetti il valore della vita, fatta per mangiare, per le persone che si amano. Tutto il resto è un surplus che va un po’ abbassato. C’è la sferizzazione delle mele, il sifone, le spume, il ghiaccio secco, l’azoto liquido ma la cucina è un’altra cosa. È di pancia".

Cioè quella più tradizionale e semplice?

"Sì, ma ci deve essere anche l’innovazione. Tutte le cose devono andare avanti ma con un certo equilibrio. Ora si sta esagerando. C’è chi mette sul piatto con uno spruzzino l’odore della bistecca mentre vedi solo un pezzo di pane. Me la prendo anche con chi fa cucina tradizionale sgrassandola o volendola fare moderna. Come uno chef che mise la curcuma nelle lasagne. È come andare a correggere la Gioconda".

I tanti reality a tema cucina, potrebbero essere i responsabili di queste ossessioni facendo diventare tutti, come dice lei, un po’ grotteschi?

"Sì. Ora è tutto un gioco per fare audience".

Tra le cose che la fanno arrabbiare, ha visto maltrattato anche qualche piatto ferrarese? "Fortunatamente non ho visto corbellerie fatte con i prodotti di una cucina di così profonda tradizione e cultura e che mi piace molto".