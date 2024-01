"Basta mozziconi di sigarette". Il Comune promette battaglia

TERRE DEL RENO

Il Comune di Terre del Reno si lancia contro l’inquinamento da mozziconi di sigaretta. "Tra le forme di inquinamento domestico più diffuse, c’è la sgradevole abitudine dei fumatori di buttare mozziconi ovunque lungo strade, marciapiedi, parchi e piazze del Comune – spiegal’assessore all’ambiente Gianfranco Guizzardi (foto) - Questo gesto di inciviltà, rende sia le aree verdi che il territorio urbanizzato sporco e malsano. I filtri di sigaretta sono una tra le maggiori fonti di inquinamento del pianeta, che come noto soffre sempre più a causa dell’operato umano. Proprio per questo sono stati installati nuovi posacenere in tutto il territorio comunale e ne verranno installati altri, ma serve un cambio di mentalità al fine di prevenire questo spiacevole malcostume". Dice che per l’ambiente e soprattutto per la salute pubblica, è necessario fare il possibile per disincentivare queste forme di maleducazione. "Ogni filtro delle cicche, giustamente classificate come rifiuti pericolosi, è composto da circa 15.000 fibre di microplastiche. E si calcola che i mozziconi rilasciano nell’ambiente, ogni anno 0,3 milioni di tonnellate di fibre di plastica – sottolinea - A fianco del Comune, c’è Plastic Free e la sua responsabile Annalisa Bottazzi che ringraziamo. Anche a gennaio i volontari di Plastic Free hanno raccolto mozziconi, arrivando a ben 1.800.