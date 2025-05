Basta parole ed esempi sbagliati

Un’auto si aggiusta, una vita spesso no. E per quest’ultima non c’è la retromarcia. Hanno emozionato i video realizzati dai ragazzi delle IV e V superiori che hanno partecipato alla tredicesima edizione della ’Strada per andare lontano’, evento sulla sicurezza stradale. Dimostrando, in ogni secondo di montaggio, grande maturità. Troppo spesso, però, con esempi sbagliati che si vedono sotto gli occhi tutti i giorni. Esempi di noi adulti, presi dalla frenesia di un mondo che pare andare al contrario. Così loro, i ragazzi, ci osservano guidare con il telefono in mano, bere all’aperitivo o a cena prima di metterci al volante, non rispettare i limiti, prendere sensi unici al contrario in bici. Guardiamoli quei video, riflettiamo un attimo e basta voler insegnare che in auto non si scherza se poi i primi siamo noi a pensarci immuni.