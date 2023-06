"Basta posti auto a pagamento Disagi per chi lavora all’ospedale"

Cresce il numero di stalli a pagamento all’ospedale di Cento e Fials critica la scelta. "I dipendenti si sono visti sottrarre un’ulteriore decina di posti auto a sosta libera, nelle vie adiacenti al nosocomio, che vanno ad aggiungersi ai 72 stalli blu (nella foto repertorio) del parcheggio antistante l’ospedale Guercino introdotti nel 2015". Fials rincara: "Esprimiamo un forte biasimo nei confronti dei vertici Usl, per la palese perdurante indifferenza nell’affrontare il problema ’parcheggi a pagamento’, più volte sollevato". E aggiunge: "Un ulteriore balzello comunale che si traduce in una penalizzazione economica che incide sui già magri salari dei dipendenti del Santissima annunziata, costituito per un 70 per cento da pendolari". Pronta la replica dell’assessore Mario Pedaci: "La creazione di nuovi stalli di parcheggio a pagamento in prossimità dell’ospedale è il primo passo di un progetto più ampio che vuole dare risposta alle diverse necessità di parcheggio tipiche dei principali frequentatori di quella zona del nostro centro storico. Ciò sarà possibile grazie all’accordo trovato fra le parti con la mediazione del Comune che prevede la definitiva restituzione alla proprietà (Ausl) del parcheggio prospicente l’ospedale e il contestuale recupero di gran parte degli stalli a pagamento soppressi (compreso quelli di via Guercino per il cantiere del Teatro) in via della Libertà". E aggiunge: "Entro l’estate la necessità dei sanitari di avere una sosta di molte ore potrà trovare una risposta nella proprietà privata di Ausl, e contemporaneamente la possibilità di trovare parcheggio per l’utenza dell’ospedale aumenterà grazie alle cosiddette ’strisce blu’ che per loro natura sono occupate per un tempo decisamente più breve. Quindi le modifiche della sosta non sono un ’modo per fare cassa’, piuttosto costituiscono una risposta seria ed equilibrata alle varie necessità nel rispetto delle differenze".