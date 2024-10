Basta sangue sull’asfalto, l’appello: "Servono più agenti per la Stradale"

FERRARA

"La polizia stradale di Ferrara è stata dimenticata". Si tratta dell’appello dei rappresentanti della Federazione sindacale di polizia (F.S.P.) ai parlamentari ferraresi Davide Bergamini (Lega) e Mauro Malaguti (Fratelli d’Italia), nel corso di un incontro tenutosi ieri mattinata nella caserma ‘Bevilacqua’ di Ferrara. Un momento di confronto dove sono stati illustrati alcuni dati relativi alla situazione della Polizia Stradale di Ferrara. All’incontro erano presenti i segretari nazionale, regionale e provinciale F.S.P, rispettivamente Gianni Pollastri, Giovanni Trovato, David Marinai e il segretario provinciale vicario F.S.P., Fabio Zaccarini, promotore dell’iniziativa e in rappresentanza della Polizia Stradale di Ferrara. I numeri illustrati dai rappresentanti sindacali sono impietosi, dal 2021 al 2024, le pattuglie in servizio sulle strade del territorio ferrarese sono calate del 34,4%. Altri dati sono le vittime degli incidenti stradali nella provincia di Ferraram che sono quasi 50 a cui si sommano anche i feriti. "La mancanza di personale porta ad una mancanza di controlli -precisa Fabio Zaccarini - che porta ad un aumento degli incidenti stradali, per una sorta di sensazione di ‘impunità’ che pervade ormai l’utente della strada. Si tratta di un vero bollettino di guerra. Questa strage ha colpe ben precise: la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, l’uso del cellulare, la distrazione alla guida, i sorpassi azzardati, sono solo alcune delle infrazioni che portano a un così numero elevato di incidenti e di conseguenza di vittime. A tutto questo si aggiunge la mancanza di pattuglie sulle strade. Il costo sociale di questi incidenti stradali, è più alto del costo di 10 poliziotti in più che chiediamo. Se consideriamo quanto incide il costo di un ferito di un incidente stradale sulla comunità, moltiplicato per centinaia all’anno, i costi sono presto fatti". I rappresentanti della Fsp rivolgendosi ai parlamentari Bergamini e Malaguti auspicano che si arrivi a una soluzione concreta con assunzione di agenti per la polizia stradale di Ferrara. Il segretario provinciale vicario Fabio Zaccarini aggiunge come: "Siamo certi che basti un piccolo sforzo come siamo certi che l’attenzione sulla nostra Provincia debba riaccendersi. Ci auguriamo che il vostro interesse possa servire per un piano di assegnazioni costante negli anni. Abbiamo bisogno d’incrementare il personale di Ferrara di almeno di 8/10 unità entro fine 2025". "Ho parlato con il sottosegretario Nicola Molteni - conclude Bergamini- sarà mia cura porre l’attenzione sulla necessità di un potenziamento del personale".

Mario Tosatti