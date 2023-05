"Basta vessare i pescatori" La protesta a Strasburgo

COMACCHIO

Il sostegno ai pescatori si sposta in Europa. Proseguono le manifestazioni di protesta verso le stringenti normative che la Commissione europea intende mettere in campo. Nella mattinata di ieri a Strasburgo è stato organizzato un flash mob cui ha partecipato anche l’eurodeputata Alessandra Basso (Lega-ID). ‘Dalla parte dei pescatori’ recitavano i cartelli di coloro che hanno aderito all’iniziativa. Pescatori che, come commenta Basso, sono "minacciati dalle politiche Ue, che vogliono tagliare le aree di pesca, fino al 30% di quelle attuali, e vietare la pesca a strascico, che rappresenta il 65% del pescato nazionale, operando di media non più di 130 giorni all’anno, secondo l’analisi di Coldiretti Impresapesca". Secondo l’eurodeputata della Lega, "Le nostre imprese e i nostri cittadini sono nuovamente nel mirino dell’estremismo green dell’Europa - spiega -. La Commissione propone misure senza minimamente valutarne l’impatto. Noi invece lo abbiamo stimato e sappiamo che andrebbero perdute oltre tremila aziende italiane. Un colpo mortale alla comunità costiera e alla filiera ittica, già sottoposta a regolamenti europei a dir poco stringenti, dall’impatto devastante dal punto di vista economico, occupazionale e dei consumi. Fra le conseguenze di questa deriva ideologica ambientalista anche l’eliminazione dell’esenzione dall’Iva, che farà schizzare il prezzo dei carburanti. Noi non ci stiamo all’idea che la nostra pesca sia affondata: ci schieriamo con i pescatori, con loro protestiamo e per loro ci opporremo all’ennesima ‘eurofollia’". Le manifestazioni di protesta, accompagnate da attestati di solidarietà, hanno preso corpo nella giornata di sabato scorso e hanno visto l’adesione anche delle Marinerie di Porto Garibaldi e di Goro, affiancate dalle associazioni di categoria emiliano-romagnole: il suono delle sirene dei pescherecci hanno riecheggiato per esprimere contrarietà alle nuove politiche dell’Unione Europea. La proposta di Piano d’Azione per la protezione e il ripristino degli ecosistemi marini, oggi, sarà dibattuta nell’ambito della seduta plenaria del Parlamento europeo e, in quell’ambito, non mancheranno interventi di eurodeputati pronti ad esprimere le loro preoccupazioni e chiedere una revisione del Piano, affinché sia meno impattante per un settore strategico per l’economia italiana, nonché per quella della costa emiliano-romagnola.

Valerio Franzoni