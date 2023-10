"Basta violenza, si lavori per ridare serenità"

Ha suscitato clamore e indignazione l’aggressione domenica sera per futili motivi da parte di quattro teppisti di un muratore romeno di 49 anni, colpevole soltanto di aver rifiutato di pagare un panino. L’uomo è stato tempestato di botte, tanto da finire al Pronto Soccorso con una prognosi di un mese per una frattura a un piede e un taglio al labbro superiore, suturato con tre punti. Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Portomaggiore, che stanno esaminando le immagini registrate delle telecamere presenti nelle attività commerciali di via XX Settembre. Siamo in pieno centro, a poche centinaia di metri dalla scuola primaria, il municipio e la caserma della compagnia dei carabinieri. "Confido nell’operato delle forze dell’ordine – afferma il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi – so che si stanno adoperando per trovare i responsabili in tempi solleciti, così come era successo un mese fa per il pestaggio avvenuto nel luna park dell’Antica Fiera e in piazzetta Duomo". Ha creato preoccupazione anche nelle forze politiche presenti in consiglio comunale. Come nel Centro Destra Civico: "Questi episodi di criminalità violenta – sostiene il capogruppo Elisa Cavedagna – si stanno moltiplicando. E’ necessario riesaminare il sistema della sicurezza prima che ci scappi dalle mani e intervenire. Ormai non siamo più in presenza di un caso isolato, serve un giro di vite". Cosa propone? "Bisogna cominciare a fare controlli severi, sia sul territorio sia sul concetto dell’ospitalità, sia nei confronti degli extracomunitari che della frangia giovanile più violenta. In sostanza bisogna applicare la legge e non voltarsi dall’altra parte". Molto critico il capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato. Proprio il leader della destra portuense nei giorni scorsi aveva presentato su questo tema un’interrogazione, condivisa dal sindaco nella risposta, che aveva espresso rassicurazioni che nessuno aveva intenzione di abbassare la guardia. Badolato va giù duro: "Il fatto è inquietante – dice il capogruppo dei partiti del centrodestra – conferma quello che da tempo sosteniamo: anche a Portomaggiore il clima sta diventando pesante. Il vergognoso pestaggio si aggiunge ai fatti incresciosi avvenuti le scorse settimane durante l’Antica Fiera, dove si assiste impotenti a continue risse tra extracomunitari".

Franco Vanini