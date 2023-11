Basta violenza sulle donne. Studenti e cittadini:: "Non camminerai sola. Rumore tutto l’anno"

Mobilitazione anche a Ferrara contro la violenza contro le donne con le molte manifestazioni che si sono svolte ieri. A partire dalla mattina, quando i ragazzi dell’istituto scolastico Einaudi, guidati dalla dirigente scolastica Marianna Fornasiero, hanno sfilato a centinaia in un corteo in ricordo di tutte delle vittime di femminicidio per ribadire l’importanza della partecipazione della scuola in momenti così importanti nella storia del nostro Paese. Il corteo è partito dalla sede centrale dell’Istituto in via Savonarola 32, intorno alle 8,40. Tappa finale la piazza del Municipio, dove gli studenti hanno raccontato il loro impegno contro la violenza perpetrata ai danni delle donne attraverso i loro lavori e le loro parole. Momenti a tratti densi di commozione.

"Da sempre l’istituto Einaudi - spiega la preside - ha portato avanti momenti di riflessione sulle tematiche riguardanti il rispetto verso gli altri e contro ogni discriminazione, quest’anno però si è sentita l’esigenza di andare oltre le mura scolastiche per gridare il nostro dolore in un comune abbraccio con la cittadinanza intera". ‘Non camminerai mai sola’ si leggeva negli striscioni dei ragazzi, nei volti la volontà di dire basta. Ha invece coinvolto il liceo Ariosto il presidio di Udu e Rete degli studenti medi. Nel pomeriggio una piazza gremita ha fatto sentire tutto il suo rumore per dire basta alla violenza e ad omicidi come quello di Giulia Cecchettin. ‘È stato un raptus’, ‘era un ragazzo d’oro’, ‘uccisa per troppo amore’, ‘violentata dall’amichetto’, ‘era solo un po’ geloso’: come raccontano le associazioni ferraresi promotrici della manifestazione, tra cui Fidapa, Anpi, Arci, Arcigay, Azione civica, biblioteca popolare Giardino, Cittadini del mondo, Centro ascolto uomini maltrattanti, Cgil, Cisl, Uil, Conferenza donne democratiche, Udi e Udu: "Sono frasi reali, che leggiamo tutti i giorni, è la narrazione tossica di quella che non è un’emergenza, un raptus, qualcosa di occasionale, ma succede tutti i giorni. Siamo stanche di vedere rappresentata una violenza sistemica e patriarcale, radicata da millenni nella società, che romanticizza la violenza parlando di amore morboso. Siamo qui non per fare un minuto di silenzio, ma 365 giorni di rumore".

A dare una stoccata a chi sostiene che non tutti gli uomini siano così è poi Martina Greco di Udu: "Non volersi far coinvolgere vuol dire non voler riconoscere la differenza tra il concetto di colpa e quello di responsabilità: la colpa è un’accusa esclusivamente personale nel momento in cui compi un’ingiustizia o una violenza. La responsabilità invece è un carico sociale, etico, collettivo che riguarda tutti, che assumi se pensi che quelle conseguenze ti riguardino e tu possa fare qualcosa per migliorarle. Perché non avete quell’angoscia, come noi, che delle battute sessiste, delle minacce, di abuso fisico e verbale, della violenza sessuale o di un femminicidio possano essere vittime vostra figlia, madre, sorella, compagna o amica? Le strade che attraversiamo sono le stesse, le relazioni tossiche possono travestirsi da sane, degli stereotipi di genere siamo tutti e tutte intrisi, anche la classica battuta da spogliatoio è una violenza". La giornata è proseguita con interventi liberi coordinati da Link-Out.

Lucia Bianchini