’Bastarde senza gloria’. Spettacolo a teatro

Nuovo appuntamento per la stagione di "Comacchio a Teatro", che domani alle 21 vedrà salire sul palco della sala polivalente di Palazzo Bellini il Teatro Stabile d’Abruzzo con lo spettacolo "Bastarde senza gloria. Una per tutte". Protagoniste della pièce teatrale di Gianni Quinto, con adattamento e regia di Siddhartha Prestinari, saranno Gegia, Manuela Villa, Valentina Olla, Sabrina Pellegrino, Eugenia Bardanzellu, Elisabetta Mandalari e Giulia Perini che daranno volti e voci a un testo contemporaneo che affronta tematiche sociali e vede sette donne sul ring della vita, combattere per difendere i propri diritti, in un braccio di ferro con i propri dirigenti d’azienda. Questo spettacolo, che ha matrici drammatiche, è una commedia che vede l’eterno colpo di fioretto tra dramma e comicità, in un mix agrodolce in cui ridere è l’unica possibilità per sopravvivere.