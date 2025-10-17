L'altra guerra

Sergio Gioli
L'altra guerra
Ferrara
CronacaBattaglia contro la droga. Opuscoli davanti alle scuole sui pericoli degli stupefacenti
17 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
Battaglia contro la droga. Opuscoli davanti alle scuole sui pericoli degli stupefacenti

Il nuovo ’blitz’ dei genitori volontari dell’associazione ’Mondo libero dalla droga’ "L’arma più efficace in questa guerra è l’istruzione". Le informazioni ai ragazzi .

Il gruppo dei genitori ’antidroga’ è tornato in città per combattere la guerra contro le assunzioni. ’Blitz’ davanti alle scuole

I pericoli, immani, della droga al centro del nuovo ’blitz’ andato in scena davanti ad alcune scuole cittadine dai genitori volontari dell’associazione no-profit “Mondo libero dalla droga” per una distribuzione di opuscoli informativi sui reali effetti delle sostanze stupefacenti. Fuori dagli istituti scolastici e accanto alle fermate dei mezzi pubblici, è stato distribuito il materiale gratuito a tutti i giovani studenti che hanno terminato le ore di lezione.

Opuscoli dal titolo ’La verità sull’alcol’ e ’La verità sulla droga’ distribuiti mano per mano ai ragazzi delle scuole medie e superiori. Un’attività che da anni i volontari della realtà sociale portano avanti in linea con le parole dell’umanitario L. Ron Hubbard: “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”. Il tutto entrando in contatto con giovani, genitori, insegnanti, educatori e cittadini di Ferrara.

I dati legati all’assunzione in particolare di sostanze stupefacenti sono allarmanti: in particolare si stima che oltre 14milioni e 300mila persone residenti in Italia, con età compresa dai 18 agli 84 anni, abbia fatto uso di almeno una sostanza psicoattiva illegale nel corso della propria vita. E le età delle prime assunzioni scendono sempre di più, partendo dagli 11-12 anni. Una piaga da combattere. Le iniziative dei volontari continueranno nelle prossime settimane. Per maggiori informazioni visita il sito www.noalladroga.it.

