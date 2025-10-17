Battaglia contro la droga. Opuscoli davanti alle scuole sui pericoli degli stupefacenti

I pericoli, immani, della droga al centro del nuovo ’blitz’ andato in scena davanti ad alcune scuole cittadine dai genitori volontari dell’associazione no-profit “Mondo libero dalla droga” per una distribuzione di opuscoli informativi sui reali effetti delle sostanze stupefacenti. Fuori dagli istituti scolastici e accanto alle fermate dei mezzi pubblici, è stato distribuito il materiale gratuito a tutti i giovani studenti che hanno terminato le ore di lezione.

Opuscoli dal titolo ’La verità sull’alcol’ e ’La verità sulla droga’ distribuiti mano per mano ai ragazzi delle scuole medie e superiori. Un’attività che da anni i volontari della realtà sociale portano avanti in linea con le parole dell’umanitario L. Ron Hubbard: “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”. Il tutto entrando in contatto con giovani, genitori, insegnanti, educatori e cittadini di Ferrara.

I dati legati all’assunzione in particolare di sostanze stupefacenti sono allarmanti: in particolare si stima che oltre 14milioni e 300mila persone residenti in Italia, con età compresa dai 18 agli 84 anni, abbia fatto uso di almeno una sostanza psicoattiva illegale nel corso della propria vita. E le età delle prime assunzioni scendono sempre di più, partendo dagli 11-12 anni. Una piaga da combattere. Le iniziative dei volontari continueranno nelle prossime settimane. Per maggiori informazioni visita il sito www.noalladroga.it.