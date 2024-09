Battaglia per gli alberi. Il sit-in del Comitato: "Ora un’azione legale per tutelare il parco"

Le voci della protesta si incontrano sui muri, molto prima di avventurarsi nel giardino conteso. I primi striscioni compaiono già all’angolo tra via Cassoli e corso Isonzo, appesi alle pareti che circondano il parchetto della discordia. ‘No parcheggi, salviamo gli alberi’ recitano le parole vergate in verde su un lenzuolo bianco. Poco più avanti, oltre un cancello, si allarga il giardinetto che da settimane è al centro del braccio di ferro tra i condomini e i proprietari che hanno acquistato l’area da Acer per farne un parcheggio. Da una parte, una fetta di parco già ‘spianata’. Dall’altra, una seconda macchia di alberi, anch’essa acquistata da un privato e ora recintata.

"Quella parte è andata – spiega Massimo Poltronieri, esponente del Comitato per un giardino verde che si è preso a cuore la sorte di quegli alberi –. Ora il nostro obiettivo è proteggere le piante che sono rimaste dall’altro lato". Al sit in organizzato tra i palazzi del condominio Garibaldi di via Fiume ci sono circa cinquanta persone tra cui condomini, simpatizzanti e qualche volto della politica locale, come l’ex candidata sindaco e consigliera de La Comune Anna Zonari.

Condomini e membri del Comitato si radunano intorno a un tavolino sul quale si trova una lunga lettera con cui spiegano le proprie ragioni. "Tagliare gli alberi del nostro giardino per fare spazio a ghiaia, cemento e automobili – si legge – avrebbe un impatto diretto, immediato e devastante sulla qualità della vita dei residenti". La missiva ha già raccolto una settantina di firme. Ma quel documento è solo uno degli strumenti che i condomini hanno messo in campo per tenere acceso l’ultimo barlume di speranza. L’altra arma è il contributo di un legale, al quale il Comitato ha già dato mandato. "L’obiettivo – spiega Poltronieri – è quello di capire se dal punto di vista urbanistico questa fosse stata identificata come area verde che non può essere trasformata". In tal caso (il condizionale è d’obbligo) si potrebbero valutare eventuali margini di manovra. In ogni caso, la partita sembra piuttosto in salita. I residenti nutrono dubbi anche sulla promessa di ripiantare gli alberi abbattuti: "Verranno rimpiazzati, ci dicono. Già, ma dove, quando e come?". Domande che al momento non sembrano avere una risposta. Ora comunque, abbattuti gli alberi su un lato del giardino, i residenti si stanno concentrando sull’altro, anch’esso acquistato da un privato ma ancora ‘intonso’. "Ora siamo preoccupati per quel lato del giardino – conclude –. Dobbiamo difenderlo".

Da parte sua, Acer aveva spiegato, attraverso un comunicato inviato al Carlino, la cronistoria di quel fazzoletto di alberi. "Per quasi quindici anni abbiamo discusso con gli inquini proprietari (si tratta infatti di condomini completamente privati o con poche unità di alloggi Erp) sulla gestione dell’area in questione, affinché a fronte dell’utilizzo esclusivo che ne facevano (senza che fosse pertinenza dei propri alloggi), si assumessero almeno la responsabilità della sua conduzione – si legge nella nota dell’Azienda Casa –. L’area in questione non era di Erp ed ora è di proprietà di privati (molti dei quali residenti nel comparto), i quali, come ogni proprietario, potranno utilizzare i propri beni nel più assoluto rispetto della legislazione vigente e, nel caso di specie, dei regolamenti urbanistico-edilizio e del verde del Comune".