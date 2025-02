Battaglia per la Berco. La rabbia dei sindacati:: "Venga Thyssenkrupp e ci dica cosa vuole fare"

"Restiamo uniti". È stato questo l’appello lanciato dai segretari provinciali di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm ed Rsu ai lavoratori della Berco di Copparo, per l’ennesima volta in sciopero con presidio dinanzi ai cancelli dello stabilimento. Dalla serata di venerdì scorso si è riattivato il timer che scandirà i 75 giorni previsti dalla procedura di licenziamento collettivo comunicata dal management aziendale e che vede a rischio 247 dipendenti: un lasso di tempo nel quale le parti sociali solleciteranno la riapertura di una negoziazione per salvaguardare occupazione e produzione dello stabilimento, già a partire dal tavolo di giovedì al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Una vertenza complessa, resa ancor più difficile dai due atti unilaterali dei vertici di Berco che, con la disdetta del Contratto integrativo aziendale a decorrere dal 1° marzo prima, e la riapertura della procedura di mobilità poi, hanno suscitato le ire delle organizzazioni sindacali. "Con le proprie comunicazioni – spiega il segretario provinciale della Fim Cisl, Patrizio Marzola – l’Azienda ha fatto intendere di non voler ascoltare la ’ricetta’ che il sindacato, aiutato anche dalle istituzioni, ha presentato per traghettare l’impresa fuori dalle secche. Abbiamo proposto di impiegare gli ammortizzatori sociali ancora disponibili per consentire ai lavoratori che matureranno i requisiti di avvicinarsi alla pensione, o per agevolare coloro che intendono cambiare vita". L’auspicio espresso da Marzola è che l’Azienda si presenti al tavolo a Roma "e si apra un vero confronto sulle proposte".

Non cela rabbia e preoccupazione per il ritorno agli albori del confronto, il segretario provinciale della Uilm Alberto Finessi: "Si pensi che eravamo arrivati quasi alla rimodulazione del Contratto integrativo aziendale con la turnazione da sei ore su quattro turni per cinque giorni. Ma, vicini all’obiettivo, siamo stati riportati lontano. Le cose sono due: o l’Azienda ci sta prendendo in giro o non intende percorrere vie diverse dai licenziamenti. Riscontro una mancanza di senso etico da parte di questi dirigenti. Ma non molleremo, consapevoli che questa fabbrica non può permettersi di perdere altri 250 lavoratori, dopo che negli ultimi dieci anni è scesa da 2.550 a 1.000 unità".

Per il collega della Fiom Cgil Stefano Bondi sarà altresì molto importante che Thyssenkrupp venga in Italia "a discutere con le organizzazioni sindacali delle prospettive di Berco. Non è pensabile che lo stabilimento affronti la terza ristrutturazione in dieci anni, nei quali si è assistito ad una marea di uscite incentivate. L’Azienda ha deciso di voler lo scontro con lavoratori e sindacati. Ora speriamo venga al Mimit per cercare una soluzione, che non può prescindere dall’impiego degli ammortizzatori sociali per evitare i licenziamenti". Roberto Girotto (Rsu Fim) rileva che, nonostante l’impegno delle organizzazioni sindacali in questi mesi, "l’Azienda ha nuovamente dimostrato che la propria politica è quella dei tagli sulla pelle di lavoratrici e lavoratori, senza considerare che alle loro spalle ci sono famiglie, che c’è un territorio in ginocchio, e che ci sono ancora strumenti come ammortizzatori sociali impiegabili. Non ci sono scusanti".

"Una nuova doccia fredda quella arrivata venerdì – rimarca Simone Tumiati (Rsu Uilm) -, considerando che erano stati trovati anche punti di accordo sulla rinegoziazione dell’integrativo, stralciati con l’unilateralità da parte dell’Azienda. Ora abbiamo davanti 75 giorni e auspico un tavolo serio in cui vengano discusse strategie concrete per risolvere la situazione". Intanto la mobilitazione proseguirà anche oggi, con sciopero di 4 ore su ogni turno e presidio davanti alla portineria ovest.