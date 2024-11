Battaglia per l’ospedale, oggi l’anniversario. Suonano le campane

L’anniversario di una battaglia per difendere l’ospedale. Oggi, 24° anniversario delle manifestazioni per il San Camillo, alle 18 nella chiesa del duomo di Comacchio verrà celebrata una messa in suffragio per i defunti della consulta popolare del San Camillo. Suoneranno le campane del duomo, come succedeva in quei giorni per chiamare a raccolta la popolazione.

Che senso ha ricordare quegli avvenimenti del passato?

"Non si tratta di un ricordo celebrativo della lotta popolare – dice Giovanni Gelli presidente della Consulta Popolare San Camillo – ma di un’occasione per riflettere sulla sanità pubblica locale, nel cui contesto il San Camillo è inserito. Oggi è una Casa della Comunità di grandi dimensioni ma non bisogna dimenticare che è stata la lotta popolare a condurre alla ristrutturazione straordinaria della struttura con lavori di circa 14 milioni di euro, progettati e monitorati anche con l’intervento degli attivisti della Consulta Popolare. Un ottimo risultato, per tutti"

Che dire della situazione attuale?

"Sono in corso lavori Asl per la nuova rampa all’ingresso e per il rinnovo del parcheggio interno. Purtroppo il ritmo dei lavori è lentissimo. All’esterno il Comune sta migliorando l’accesso e si spera in un intervento che assicuri più sicurezza ai pedoni e ai ciclisti. Per quanto riguarda i servizi sanitari, oggi sono operativi il Centro Assistenza Urgenza, il Servizio Infermieri di famiglia e di comunità, l’Ufficio relazioni con il pubblico, la Chirurgia ambulatoriale, specialmente in campo oculistico, i vari ambulatori specialistici oltre all’Ospedale di Comunità, la Medicina di Gruppo, la Pediatria di comunità e i vari Spazi socio-assistenziali".