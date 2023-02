Battere il cancro Il libro di Giorgi

Sarà presentato oggi, alle 18.30 in Camera di commercio, il libro ’Batteremo il cancro:

storia di una ricercatrice mamma di cinque figli’, scritto da Renzo Agasso e Carlotta Giorgi. Dopo il saluto del commissario straordinario della Camera di commercio, Paolo Govoni, e dell’assessore ai Servizi sociali del Comune di Ferrara Cristina Coletti, il responsabile della redazione del Carlino Ferrara Cristiano Bendin converserà con Carlotta Giorgi, docente all’Università di Ferrara, mamma e ricercatrice anticancro, pluripremiata, già testimonial della Fondazione AIRC.

"Queste pagine raccontano di una vita in corso e in corsa. Sono la testimonianza di quanto una donna possa fare per se stessa e per migliorare il mondo in cui crede. Confido siano le prime di un lungo racconto".