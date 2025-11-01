Batterie e amianto in un terreno. Scatta il sequestro della discarica

Tubi al neon, circa 540 litri di olio motore esausto e batterie al piombo, ma anche lastre per coperture di tetti costituite da cemento amianto. Sono soltanto alcuni dei rifiuti abbandonati scoperti dagli uomini delle Fiamme Gialle. La finanza ha individuato e sottoposto a sequestro un terreno di circa 2.300 metri quadrati, ubicato nel Comune di Tresignana e precisamente nella frazione di Tresigallo, sul quale vi era depositato un rilevante quantitativo di spazzatura abbandonata. Al termine dell’attività investigativa i finanzieri del Comando Provinciale di Ferrara hanno deferito all’Autorità Giudiziaria tre soggetti locali ritenuti presunti responsabili delle condotte penalmente rilevanti relativamente all’attività di gestione di rifiuti non autorizzati e abbandono di rifiuti. Si tratta di un’importante e meritoria operazione dei finanzieri del Comando Provinciale di Ferrara che hanno portato a termine una preziosa attività volta al contrasto di reati ambientali perpetrati sul territorio estense e sempre a tutela di quel bene unico rappresentato dall’ambiente nel quale viviamo. Per quanto riguarda la tipologia di rifiuti, al fine di qualificarli in base al Codice dell’Ambiente se pericolosi o meno, gli uomini della Fiamme Gialle hanno eseguito l’intervento, con l’ausilio dei funzionari dell’Area Prevenzione Ambientale dell’Arpae di Ferrara, rinvenendo sia materiale all’esterno in mezzo all’ambiente che depositato all’interno di un capiente capannone. I finanzieri del Gruppo, un’articolazione del Comando Provinciale hanno rilevato la presenza sul terreno di numerosi cumuli di rifiuti speciali e pericolosi, costituiti da isolanti di fibra minerale artificiale vetrosa, tubi al neon, circa 540 litri di olio motore esausto e batterie al piombo, ma anche lastre per coperture di tetti costituite da cemento amianto, pannelli in materiale isolante, nonché numerosi elettrodomestici fuori uso. Le lastre piane e ondulate in cemento amianto furono usate soprattutto per la copertura di capannoni e altri manufatti, se accatastate e lasciate all’aperto prive della dovuta protezione ovvero un’avvolgimento completo con teli che ne inibiscano la fuoriuscita di qualsiasi pezzetto, qualora al loro interno avessero delle fibre di crisotilo, queste potrebbero essere trasportate dal vento anche a distanze significative e provocare conseguenze sull’organismo degli uomini che le dovessero respirare. Le successive indagini che effettueranno i finanzieri riguarderanno lo sviluppo della vicenda che riguarderà gli eventuali aspetti di natura fiscale e sarà finalizzata a definire compiutamente il giro d’affari realizzato mediante la condotta illecita.

Claudio Castagnoli