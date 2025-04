"Batterista e amico". Nel nome di Cazzanti

Ci sono persone che lasciano un segno profondo, destinate a rimanere vive nella memoria collettiva anche dopo una scomparsa prematura. È il caso di Paolo Cazzanti, batterista e artista poliedrico, figura molto amata nel panorama musicale ferrarese. A oltre vent’anni dalla sua comparsa sulle scene locali, amici e colleghi si ritroveranno oggi, alle 18, alla Casona di Cassana per celebrarne il ricordo in un evento a ingresso libero.

Nato e cresciuto a Ferrara, Cazzanti imparò a suonare la batteria da autodidatta, esercitandosi sulle mura cittadine tra gli sguardi incuriositi dei passanti. Senza scuole di musica né risorse economiche, il giovane talento fece della strada la sua palestra, affermandosi rapidamente prima nei gruppi rock, come i Palace, poi nella scena jazz e fusion, ispirandosi al grande Giulio Capiozzo.

Oltre alla musica, coltivava con passione anche l’informatica e il biliardo, portando in ogni ambito lo stesso entusiasmo e la stessa dedizione. Negli anni Novanta fu attivo come volontario alla Casona di Cassana e presso la Parrocchia di Santa Francesca Romana, offrendo il suo tempo e la sua musica gratuitamente per numerose cause sociali. La sua carriera fu interrotta da una malattia incurabile, affrontata con dignità, forza e un’ironia che lo resero ancora più amato da chi lo conosceva.

Il ricordo di Paolo continua a vivere nelle tante persone che hanno condiviso con lui palco, sogni e solidarietà. L’incontro di oggi è inserito nel programma "Trop Valid!" dell’associazione La Casona, all’interno dell’iniziativa "Frazioni per tutti" promossa dal Comune di Ferrara. La Casona è a Ferrara, in Via Smeraldina 35 (ingresso dal cancello di via Cesare Diana). Facebook @lacasonaferrara • Infoline: 353 454 5337.

"Nel mondo della musica la personalità di Paolo Cazzanti, artista a 360 gradi, continua a brillare negli occhi di chi lo ha conosciuto. Non avendo a disposizione una sala prove, né potendo permettersi una costosa scuola di musica, mosse i primi passi imparando a suonare sulle mura di Ferrara, tra i podisti".

Laura Guerra